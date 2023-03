Diputados de oposición alistan las primeras impugnaciones contra el Plan B

Una vez que fueron promulgados los cambios legales que incluyen el Plan B electoral, los legisladores de oposición en la Cámara de Diputados, se declararon listos para impugnar dicho paquete de reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicha.



Los coordinadores del PAN, Jorge Romero; PRD, Luis Espinosa Cházaro y Rubén Moreira del PRI advirtieron que habrá una lluvia de amparos e impugnaciones contra ese Plan B inconstitucional que atenta contra la democracia mexicana.



El perredista Luis Espinosa Cházaro señaló que, se escuchará el mandato de la gente del pasado domingo, por lo que la oposición está lista para acudir a la Corte y presentar el segundo paquete de acciones de inconstitucionalidad.



“Hay que darle celeridad porque tendrá que estar resuelto antes de 90 días que inicia el proceso electoral del 2024 que inicia en septiembre de este año, estamos muy justos sobre el tiempo y por lo tanto nosotros no perderemos tiempo en presentar la acción de constitucionalidad para que la puedan estudiar. Vamos por las dos vías, cada partido presentará su acción, PAN, PRI, PRD por separado, y como bloque parlamentario porque necesitamos más de un tercio de las firmas aquí vamos a ir todos juntos”.



El priista Rubén Moreira señaló que a partir de este jueves arrancan los tiempos para las impugnaciones, dijo estar de acuerdo en que el INE debe ser una institución más austera, pero no debe poner en riesgo la certeza de los comicios y los cambios legales aprobados, vulneran ese principio.



“Bueno, vamos a esperar lo que diga la Corte, desde el día de hoy empezó a surtir efectos esa determinación, se cesó al Secretario Ejecutivo del Consejo General, pero la Corte tiene una misión histórica que va a sortear bien esto, y seguramente habrá una resolución apegada a derecho, nosotros tenemos confianza en las ministras y los ministros”.



Por su parte, el coordinador del PAN Jorge Romero, en un mensaje vía Twitter llamó “tóxica” a las reformas del Plan B.



“Se publicó el tóxico Plan B en el Diario Oficial de la Federación, pero todavía falta camino por recorrer. En el PAN lo impugnaremos ante la SCJN, porque claramente viola la Constitución. Seguimos en pie de lucha por la democracia”



A su vez, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, rechazó que el Plan B vulnere la Constitución o afecte la democracia.



“En el texto de las diferentes leyes que forman parte del denominado Plan B no hay nada que contravenga lo establecido en la Constitución, por ejemplo, se alega más como una narrativa política mediática de su ya descompuesto presidente y habló primero que se está atentando con la reforma a la Constitución la independencia y la autonomía del Instituto y eso es falso”.



Por lo pronto, los diputados del PRI, Cynthia López e Ildefonso Guajardo iniciaron la recolección de firmas para presentar la acción de inconstitucionalidad ante la Corte.



La legisladora del tricolor por la Ciudad de México, advirtió.



“A horas de haberse publicado el Plan B en el diario oficial de la Federación, hemos comenzado a juntar las firmas, se requieren 167 firmas en un plazo menor a 30 días naturales de haberse publicado. Vamos a tirar el plan B”.