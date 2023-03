Mis bienes no son producto de robo, no mienta ni difame: Creel a AMLO

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, respondió a las acusaciones de López Obrador, quien lo acusó de robar para enriquecerse como han hecho otros personajes como Claudio X, González, y José Narro entre otros.

El panista reviró que eso es una difamación, porque siempre, desde muy joven ha vivido de su trabajo y que el tabasqueño lo sabe muy bien porque varias veces lo apoyó en materia jurídica a él y a su hijo José Ramón sin cobrarle ni un centavo, así que no debe ser malagradecido.

Es más, dijo que no debe impuestos, que vive de manera austera y que de eso también puede dar constancia López obrador quien lo ha visitado varias veces en su casa, por lo que no se vale que por diferencias políticas lo difame.

“Puede averiguar en el SAT mis ingresos muy fácilmente, han sido más o menos regulares; mis impuestos están pagados, cada año tengo mis constancias. Y lo que, si le digo una cosa presidente, véase usted mismo, ¿de qué ha vivido en estos 30 años? Yo he vivido de mis sueldos como servidor público, no es justo que por diferencias políticas me difame a mí o a mi familia. Y lo que hoy en la mañana dijo el Presidente es una infamia, es un desagradecido y es un mentiroso y es muy grave Presidente, no caiga tan bajo”.

Santiago Creel retó a que lo investiguen para ver si es cierto que sus bienes son producto de años de estar robando como afirmó López Obrador, que no teme a ser investigado como seguramente ya ocurre a él y otros políticos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF).

Insistió que vive con austeridad, pero una austeridad real, no una simulación como la pobreza franciscana que falsamente presume López Obrador.

“Ellos pueden investigarme, seguramente lo están haciendo, Yo, durante toda mi vida, jamás, he medrado con mis cargos, jamás. Nadie lo puede ni decir, ni mucho menos confirmar. No tengo nada que temer, porque lo que tengo ahí está y está a vista de todos. Y otra cosa: no me avergüenzo ¿eh? porque vaya que me costó mi trabajo llegar a donde pude llegar como abogado y vivir con austeridad auténtica, no la pobreza franciscana de usted, presidente, con austeridad, como sabe que yo vivo, ni me verá con un reloj de gran marca, ni jamás me verá con vestidos de gran porte, ni siquiera me cambio las corbatas”.

Santiago Creel, admitió que parte de sus bienes y propiedades las recibió como un patrimonio de su familia, la cual siempre le ha inculcado vivir con austeridad y actuar con responsabilidad para administrar muy bien el patrimonio de cada una de las generaciones.