“Satisfecho”… anuncia AMLO acuerdo para planta de Tesla en Monterrey

Se dan los primeros acuerdos entre el gobierno federal y Elon Musk el dueño de Tesla, con el objetivo de que haya inversión en el país y colocar una planta de fabricación de autos eléctricos en Monterrey, Nuevo León.

Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la mañanera detalló que uno de los compromisos es mantener especial cuidado con el agua para que no incremente su escasez en la región.

“Van bien las cosas, platicamos ayer con el señor Elon Musk el director de Tesla, hay ya un entendimiento sí van a dedicarle inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar la escasez de agua, ellos van a ayudar”.

El Primer Mandatario anunció que Elon Musk, estuvo en acuerdo que Tesla ocupará para su labor, agua tratada.

“Agradecer al señor Musk que fue atento y atendió la importancia que tiene atender el problema de escases de agua, hay un primer acuerdo de un uso en todo el proceso de fabricación de automóviles eléctricos de la utilización de agua reciclada y el tratamiento de agua incluso para la pintura”.

Aunque evitó dar un monto de la inversión de Tesla, aseguró que con ello aumentará no sólo la cantidad de empleos en el país, sino también su ingreso sin que se arriesgue el consumo de agua doméstica. López Obrador se dijo satisfecho de los primeros convenios porque no se obliga a su administración a la entrega de un subsidio oneroso.

“Estoy satisfecho con lo que se consiguió porque significa más inversión para México y más empleos…Hay algo que me gustó mucho del seño Musk hablamos de que no podíamos… en el caso de baterías y la fabricación de semiconductores, otorgar los subsidios que está destinando el gobierno de Estados Unidos donde si se invierte un peso, el gobierno tiene que dar un peso 50 centavos. Entonces eso no, podríamos otorgar esos subsidios y él lo entendió perfectamente”.

También se alegró que hubo coincidencia en la forma de trabajo de mexicanos. El Jefe del Ejecutivo Federal explicó que será el próximo miércoles o jueves cuando por parte de la empresa de Elon Musk, brinde una conferencia presencial o en video junto a funcionarios federales para dar a conocer todos los detalles que se negó en adelantar ya que dijo es algo que le corresponderá a los directivos.

Por último, López Obrador, reconoció que este acuerdo dejará precedentes para otras empresas definiendo de antemano el interés de México de tener inversiones pero con limitantes para no poner en riesgo los recursos naturales y brindando mejores oportunidades a los empleados.