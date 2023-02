Restaurantes CDMX exhibirán menú con precios a la entrada

Todos los restaurantes de la Ciudad de México tendrán que mostrar en sus entradas, el menú con los precios, así como otros cobros extra por cubierto o platillos especiales.

Así lo dio a conocer el gobierno de la CDMX, los restauranteros y la PROFECO.

Lo anterior luego de las denuncias que hubo el año pasado por cobros excesivos en los restaurantes con terraza que se ubican en lo alrededores de la Plaza de la Constitución.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que será este martes cuando esta disposición se publique en la Gaceta Oficial.

Lleva por título “Reglamento del artículo 28 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, en materia de información al consumidor sobre el servicio de venta de alimentos preparados y bebidas”.

De acuerdo con la nueva norma, los empresarios del sector tendrán un plazo de 30 días para acatar los nuevos lineamientos que entrarán en vigor en ese mismo lapso de tiempo.

“Mañana se publica este acuerdo, reglamento, en donde todos los restaurantes tendrán que poner el menú y si hay un cobro adicional, en la entrada del establecimiento… Y evidentemente no queremos que se sancione, lo que queremos es que se cumpla. Por un lado, están algunos establecimientos que han cometido algún abuso al no informar adecuadamente; y la otra, no queremos que en ciertas zonas de la ciudad se incrementen los precios sin que sepa el consumidor, sino antes de entrar al establecimiento, que conozca cuáles son los precios de los alimentos”, comentó.

Entre los lineamientos que los restaurantes debe cumplir esta exhibir a la entrada la carta o menú con el precio que corresponda a cada uno de los productos que ofrecen.

Exhibir en un lugar visible los números de contacto de las autoridades, para que se presenten quejas o denuncias por prácticas abusivas o discriminatorias.

Cobrar únicamente el importe de los alimentos y/o bebidas consumidos.

Y es que de acuerdo con la Profeco, durante 2022 se registraron en el país 569 quejas vinculadas a restaurantes y de ellas la Ciudad de México se reportaron 100, concentradas principalmente en la zona de Terrazas del Zócalo y en la zona de los canales de Xochimilco.