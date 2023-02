México seguirá apoyando a la esposa de Pedro Castillo

Reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo al ex mandatario peruano, Pedro Castillo y su familia, al tiempo que cuestionó la actuación de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos ante lo que calificó como un golpe de estado.

Durante la mañanera el Primer Mandatario habló del acercamiento que este jueves tuvo con la esposa de Castillo, Lilia Paredes, en Palacio Nacional después que se le brindara asilo en nuestro país junto a sus hijos.

"A platicarme de sus hijos, ellos están estudiando, estamos procurador que no les falte nada ayudarlos, está llena de sentimientos y también pidiéndonos que no abandonemos a su esposo, nosotros consideramos que fue una gran injusticia el haberlo destituido de su cargo y no puede uno callar ante la injusticia... Nosotros vamos a seguir apoyando a la señora del presidente Pedro Castillo. Y a eso vino y la abracé y expresé mi solidaridad con el pueblo del Perú, sobre todo con el pueblo humilde, pobre, indígena, humillado".

Llamando nuevamente a Dina Boluarte, espuria, reiteró el apoyo total a su homólogo peruano ante lo calificó de un golpe silencioso en su contra.

"México va a seguir apoyando al Presidente injusta e ilegalmente destituido y vamos a seguir demandando que se le libere, no puede estar en la cárcel, es una gran injusticia además fíjense, he visto encuestas en donde la Presidenta espuria tiene el 15% de aceptación, el 85% la desaprueba pero todavía tiene menos aprobación el Congreso, los diputados tienen el 90% del rechazo".

Enfatizó que lo que quiere el pueblo peruano es tener nuevas elecciones lo antes posible, en este escenario insistió que los organismos internacionales no están haciendo su trabajo para que la democracia se aplique en ese país.

"Es para que estuviese la OEA convocando a todos los estados miembros para pedir que se libere al Presidente que ilegalmente e injustamente está preso y que se le restituya en su cargo porque fue electo democráticamente... en cambio o se hacen de la vista gorda o le dan la razón al autoritarismo y la respuesta es la fabricación de más delitos".

Enfatizó que en Perú existen muchos intereses creados debido a que cuenta con muchos recursos naturales y son muy ambicionados por las grandes empresas transnacionales apoyadas con los gobiernos del exterior mientras hay mucha pobreza entre su pueblo, por lo que dijo, muchas veces se logra violar la Constitución.