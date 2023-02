Las impugnaciones contra el Plan B electoral son normales, dice AMLO

El presidente López Obrador advirtió que las impugnaciones contra el plan B de la reforma electoral son "parte de la normalidad política".

"Ya se aprobó en el Senado esta reforma. Se ve a publicar y luego cómo está anunciado van a presentar una controversia para que se declare inconstitucionalidad la ley".

Eso corresponde a la Suprema Corte de Justicia y "no hay nada que sea extra legal. Eso es lo que debe de prevalecer siempre, que no existía porque antes siempre lo he estado diciendo se respetaba la constitución en la forma pero se violaba en el fondo".

Esto explicó, sucedió, desde a época de Porfirio Díaz hasta el sexenio de Peña Nieto.

El poder de los poderes era el presidente, los otros dos poderes eran apéndices del Ejecutivo, argumentó y se preguntó ¿Cuándo la Suprema Corte se oponía a una decisión del presidente?

Pero ahora, indicó, hay un verdadero Estado de derecho y no un estado de "chueco", o de cohecho, como aseguró- habia antes.