Es común que los funcionarios de Campeche reciban efectivo: Rocío Abreu

La senadora de Morena, Rocío Abreu, afirmó “tener la conciencia tranquila y las manos limpias”, en relación con los videoescándalos donde aparece recibiendo fajos de billetes que mete en bolsas de papel.

En entrevista en el Senado, la legisladora por Campeche, aseveró que el recibir dinero en efectivo en oficinas del Palacio de Gobierno de esa entidad, es una “práctica común” porque en las comunidades no habían bancos.

Dijo que durante veinte años de carrera ha ejercido muy diversos cargos y atendido muchas responsabilidades.

Aunque, no recuerda la fecha ni quién le entregó el dinero en el video que fue divulgado en un noticiero nocturno en cadena nacional.

- ¿Tiene la conciencia tranquila, senadora?, se le preguntó.

- Muy tranquila, mi vida. No hay nada. Mira, es más les invito a que vean mi redes sociales y van a ver que lo que se presentó, yo he gastado en cualquier gestión en mis trabajos de escuela, en mis trabajos de salud, en mi trabajo de subsidio a los alimentos, todo, he gastado cincuenta veces lo que se presenta.

- ¿Y las manos limpias?, se le insistió.

- Y las manos limpias, ¡mi amor!

La senadora atribuyó la difusión de este video a una campaña sucia en su contra, “por puntos de acuerdo que ha presentado, que han incomodado”, "si tengo muchos enemigos y el fuego puede venir de todas partes”, aseveró.

Manifestó su extrañeza de que casualmente sólo hayan difundido los videos en donde aparecen Fernando Toledo, jefe de la Oficina de la gobernadora; el expriísta Raúl Pozos, Lanz, secretario de Educación del estado y ella, cuando “hay videos de todos… porque los secretarios operaban dinero para lo que se señala”.

Recordó que la gobernadora Layda Sansores, entrega dinero en efectivo a sus colaboradores para que realicen labores de gestoría y atención ciudadana, como sucedió recientemente con los programas de fertilizantes y de pesca.