Papá del piloto "Checo Pérez" se destapa para ser gobernador de Jalisco

El diputado de Morena, Antonio Pérez Garibay, se destapó para contender por la gubernatura de Jalisco en 2024 y manifestó su total apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para ser candidata a la presidencia de la República.

En su caso, dijo que si no es con Morena no participará con otro partido y dijo sentirse muy confiado de que logrará la candidatura y la gubernatura jalisciense, incluso se comprometió, de ser gobernador, a convertir a Jalisco en la entidad más segura del país.

“Cuando toquen los tiempos de participar, si me gustaría inscribirme, para ser el gobernador de Jalisco, o sea, sé que tengo todos los ingredientes para ser el mejor gobernador que ha tenido Jalisco. Me veo como gobernador de Jalisco, no me veo solo en la encuesta, con Morena o nada. Póngame al que guste, vamos a ganar, a los que me pongan, o sea que se junten todos, mi compromiso es , para empezar, ofrezco el estado más seguro”.

El diputado Antonio Pérez Garibay, padre del exitoso piloto mexicano Sergio "Checo Pérez”, quien había anunciado que buscaría contender por la candidatura presidencial, abandonó ya esa aspiración y decidió dar su absoluto e incondicional respaldo a Claudia Sheinbaum, “con ella hasta el fin del mundo”, aseveró.

El legislador federal morenista por Jalisco, aseguró que el perfil y la preparación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es el más adecuado para suceder al presidente López Obrador.

“Efectivamente, intenté caminar por la Presidencia de la República, pero me convenció mucho Claudia y voy a caminar con Claudia, le he demostrado todo mi amor y hasta donde llegue con ella y caminaré con ella todo el país, y si a mí me da, caminaré el gobierno del estado”.

El legislador consideró que la única forma de acabar con la inseguridad es que los políticos dejen de ser empleados de los criminales y que no reciban dinero de ellos.

El diputado por Morena se sumó a la iniciativa de los legisladores de Movimiento Ciudadano con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer que se conmemora cada 15 de febrero, para donar de manera voluntaria recursos para comprar medicamentos oncológicos a niños pobres con cáncer.

Antonio Pérez Garibay prometió donar la misma cantidad que los diputados de MC.