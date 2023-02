A unos minutos de que la titular de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijera en entrevista en la sede del Congreso capitalino, que las indagatorias en contra de dos ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, quienes presuntamente solicitaban sumas de dinero, a cambio de otorgar permisos para construcciones, son sólidas y no se trata de un “montaje judicial” ni mucho menos son obra de la “fabricación de cargos”, su vocero Ulises Lara sale al paso y anuncia que se ha girado una orden de aprehensión en contra de la ex directora general de Servicios, Obras, Desarrollo Urbano en la alcaldía Benito Juárez, que actualmente encabeza el panista Santiago Taboada Cortina.

“Adelaida ´N´, quien fungió como directora general de servicios, obras, desarrollo urbano en la alcaldía Benito Juárez en el periodo 2019-2022, posiblemente está relacionada con contratos millonarios por el mantenimiento de vialidades en dicha demarcación así como con posibles autorizaciones irregulares respecto al inmueble denominado City Towers ubicado en la colonia Santa Cruz Atoyac".

Ulises Lara López dijo que gracias a las investigaciones de este organismo autónomo local, se pudo establecer que el complejo ubicado en el Eje 8 Ssur Popocatépetl incumple con el (inaudible) registrada ya que tuvo un excedente notable originalmente lo que permitió edificar más departamentos y otro tipo de construcciones que no estaban previstas en la autorización inicial.

Además, la Fiscal Ernestina Godoy aseguró en esa entrevista en la sede del Congreso local que se trata de una investigación sólida y seria contra César “N” y Elvia “N”, funcionarios de la alcaldía a quienes ya se les giró orden de aprehensión, lo cual fue corroborado en su mensaje a través de redes por Ulises Lara López.

“También es de mencionarse que estamos en proceso de cumplimentar otras órdenes de aprehensión en contra de Emilio “N”, ex Director de Desarrollo Urbano en esa demarcación, y Víctor “N”, actual Director General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana, con quien posiblemente se reportaban César “N” y Elvia “N”, quienes también cuentan con un mandamiento judicial y que hace unos días dimos a conocer un audio en el que posiblemente César “N” solicita dinero a un empresario de la construcción para facilitarle procedimientos en la alcaldía”, puntualizó Lara López.

El vocero de la Fiscalía capitalina advirtió que esta investigación continuará hasta sus últimas consecuencias, por lo que sus Ministerios Públicos seguirán llevando a cabo diversas diligencias, como citatorios para notarios públicos y empresarios del ramo de la construcción, relacionados directamente con la construcción del complejo “City Towers”, a fin de ahondar en el modus operandi de esta red de corrupción en Benito Juárez.

El vocero de la Fiscalía capitalina dejó en claro que todas las diligencias, dictámenes, inspecciones, entrevistas y análisis de video, entre otras actuaciones, que han solicitado ante jueces de control los diversos mandamientos judiciales que se han cumplimentado, así como sus investigaciones supervisadas por el Poder Judicial de la Ciudad de México, ante el cual ponemos a consideración todas y cada una de nuestras actuaciones, y han sido diferentes jueces de control quienes han avalado dichas labores.