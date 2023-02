No pasará propuesta para aumentar multas por injurias a AMLO: Ignacio Mier

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, rechazó la iniciativa de su compañera la legisladora morenista Bennelly Hernández Ruedas quien propuso aumentar las multas de 500 pesos a 4 mil 150 pesos por “injurias” contra el Presidente de la República y otros funcionarios, y advirtió que este dictamen no pasará.



Dicha propuesta que revive la Ley de Delitos de Imprenta vigente desde hace más de cien años y que fue aprobada este martes en la Comisión de Gobernación de la Cámara Baja fue ya criticada por el propio presidente López Obrador, quien incluso amenazó con vetarla en caso de que fuera aprobada por el Congreso federal.



En un mensaje vía redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, al sostener que esa iniciativa propuesta por la diputada zacatecana, no forma parte de la agenda de Morena.



“La actualización a multas por injurias aprobada en la comisión de gobernación NO PASARÁ al Pleno mientras presida la JUCOPO y nuestra coalición sea mayoría. La iniciativa no es parte de nuestra agenda legislativa. Ni error político, ni estratégico, solo un trámite legislativo”.



En tanto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el también diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo. Minimizó la importancia de actualizar las multas para sancionar hasta con 4 mil 150 pesos los insultos al Presidente y a muchos otros funcionarios.



“No es una ley que proponga sancionar más a un funcionario determinado solo se actualizó en UMA´s las viejas sanciones relatadas en pesos. Esa Ley de Imprenta es preconstitucional eso casi nadie lo sabe, se aprobó antes de que entrara en vigor la Constitución actual y ahí ha quedado olvidada y vieja, prácticamente inaplicable. Actualizaron las sanciones en UMA´s, pero es una ley de poca aplicación, a quien le ha puesto una multa la Secretaría de Gobernación por algo que hayan dicho, escrito o relatado”.



Cuestionada sobre el tema, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Nelly Carrasco, declinó dar una opinión concreta sobre dicho dictamen de su compañera Bennelly Hernández, pero dijo apoyar la postura del presidente López Obrador.



“Respetamos las iniciativas y propuestas de nuestros compañeros y compañeras del grupo parlamentario de Morena, pero reitero, siempre respetando al pueblo de México. Yo como diputada individualmente yo me apego totalmente a la opinión del presidente López Obrador”.