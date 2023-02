AMLO pidió a Biden intercambiar el avión presidencial por helicópteros

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que pidió a su homólogo de Estados Unidos intercambiar el avión presidencial, que no ha podido vender, por algunos aviones de carga o helicópteros de fabricación norteamericana que se utilizan para apagar incendios forestales.

Dijo en la última vez que se reunió con Biden en la Cumbre de líder de América del Norte que se llevó a cabo en México el pasado mes de enero, le pidió su ayuda para que “el avión que no tiene ni Obama” pudiera intercambiarse por algunas aeronaves más pequeñas y útiles.

De hecho, dijo que el avión presidencial se encuentra en excelentes condiciones ya que cuenta con un mantenimiento permanente.

“Ese avión no lo tiene ni Obama que, por cierto, no lo hemos podido vender porque es tan lujoso. Ahora que vino el presidente Biden le pedí que nos ayudara y aprovechó para recordarle que le mandábamos el avión y que ellos nos mandaran aviones de carga o helicópteros para apagar incendios, que nos ayudara con eso y me dijo que lo iba a ver, entonces ahí está la posibilidad. Al avión se le da mantenimiento constantemente y está en perfectas condiciones”.

El presidente de México habló de diversos temas en su conferencia de prensa, por ejemplo, este lunes que se celebra el Día Mundial de la Radio, para no variar volvió a la carga contra los medios de comunicación.

Especialmente dijo que la radio que antes era considerada como la campeona de las libertades en la información, ahora todos los noticiarios y sus conductores están volcados contra su gobierno como ocurría hace más de cien años contra el presidente Francisco I. Madero.

“Y era antes, la radio, la campeona de la libertad, claro que existen las radio comunitarias y hay otras radios, pero las cadenas en donde están los comentaristas más famosos como en Radio Fórmula, MVS, cómo se llama la que era la W, Radiópolis, no más vean quienes son los conductores, todos en contra".

Y más sobre los medios de comunicación, el presidente López Obrador habló de diversos temas, incluso, hasta de un video que subió a internet el periodista Salvador García Soto en el que se observa que un sujeto dispara con su escopeta contra el sacerdote Juan Ángulo Fonseca, se trató de un problema familiar, pero el comunicador no lo menciona así, sino busca aparentar que se trata de una ejecución de un grupo civil armado, como un problema de inseguridad pública, para atacar o desprestigiar a su gobierno.

En otro asunto se le preguntó sobre la inclinación que muestran gobernadoras y gobernadores de extracción morenista y funcionarios de su gobierno hacia algunos de los aspirantes presidenciales como Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. El presidente pidió prudencia pues al fin y al cabo el pueblo es el que decidirá en su momento quien será el candidato o candidata de su partido.

Eso sí recomendó a los aspirantes no hacer caso a los “expertos” en propaganda que les dicen hasta cómo vestirse y peinarse, y al pueblo no aceptara dádivas de los candidatos.

López Obrador fue cuestionado sobre la venta de Banamex, dijo que está en espera de que se concrete la importante operación, dijo que las cosas van bien y que pronto se sabrá de la conclusión de esta compraventa que dar certidumbre a empleados y clientes de esa institución financiera, además, de los impuestos que se tendrán que pagar al gobierno por esta operación.