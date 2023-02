Reclama Salmerón indemnización millonaria

El historiador Pedro Salmerón, fallido candidato a embajador de México en Panamá, demandó a 28 personas públicas, entre ellas, a la senadora del PAN, Kenia López y a una universidad por daño moral y reclama una indemnización por 12 millones de pesos, por haberles dado voz y apoyo a las víctimas que lo denunciaron por acoso sexual.

En su momento, alumnas y ex alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), rechazaron la designación de Pedro Salmerón como embajador en Panamá, hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador en enero de 2022.

Las alumnas y ex alumnas del ITAM acusaron a Salmerón de acoso sexual durante su periodo como profesor y a través de la Cuarta Ola, una organización estudiantil, las víctimas exigieron reconsiderar su nombramiento y hacerles justicia. “Si la política exterior del país es feminista no debe ser integrada por acosadores y mucho menos encubrirlos”, señalaron.

El presidente López Obrador defendió la designación de Salmerón en varias ocasiones. Pero, el gobierno de Panamá no dio su beneplácito y el historiador el 1 febrero de 2022 declinó al nombramiento.

Hoy, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, en su “Contramañanera”, reveló que Pedro Salmerón inició un litigio contra quienes les “creímos a las víctimas, levantamos la voz en contra de la violencia que este señor ejerció y luchamos porque personas como él estén lejos de los cargos públicos”.

Adelantó: “hoy le digo al señor Salmerón, que su infundada demanda será contestada, porque el gobierno federal debe dejar de encubrir a violentadores de mujeres”.

“Hoy, ese señor tan impresentable nos ha demandado a 29 personas, incluidas universidades, legisladores, periodistas, comunicadores y analistas políticos por un supuesto daño moral y nos reclama la cantidad de 12 millones de pesos, es decir, este señor quiere que sus acusaciones de acoso no solo lo dejen impune, sino lo vuelvan millonario, la verdad es que es un descarado”, aseveró.

Actualmente, Pedro Salmerón Sanginés es director del Archivo General Agrario del Registro Agrario Nacional, entidad que depende de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En otro tema, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, calificó como una ‘vergüenza’ que el presidente Andrés Manuel López Obrador, condecorara con la Orden Mexicana del Águila Azteca a un tirano como su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

“Es una vergüenza que ocupe esos nombramientos para condecorar a sus amigos que violan derechos humanos. Es claro, es público que el gobierno de Cuba no permite las manifestaciones, encarcela a sus opositores y, por supuesto, no da garantías de protección de derechos humanos a quienes viven en Cuba y no están de acuerdo con este régimen, que, por cierto, entre otras cosas, se parece mucho al de López Obrador porque empobrece a la personas”, citó.

“Cuando yo vi la foto de López y Díaz-Canel, lo primero que me vino a la mente es esa canción que dice: “todos los tiranos se abrazan como hermanos”, una canción famosísima y la verdad es que no hay mejor de esa canción que esa foto, son gobiernos que no respetan los derechos humanos de sus pueblos, son gobiernos que empobrecen a sus naciones y son gobiernos obsesionados por seguir manteniendo el poder y dinero solamente para sus grandes élites”, refirió.