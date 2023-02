Reconoce AMLO aumento a la inflación… “no es para preocuparse”

Preocupante pero no para alarmarse, fue la reacción del Presidente Andrés Manuel López Obrador al reconocer el alza en la inflación en el país que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tuvo una segunda alza desde agosto de 2022 al llegar a 7.91%.

Durante la mañanera desde Zapopan Jalisco, el Primer Mandatario indicó que "no ha dejado de enfrentar el problema" por lo que insistió es algo que preocupa y ocupa sin embargo confió que las cifras pronto puedan disminuir, aunque al ser cuestionado sobre el tema, se le recordó la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México de aumentar la tasa de referencia en 50 puntos base, para llevarla a 11.0%.

"Yo creo que ya es el último incremento que por cierto no fue muy superior a lo que se esperaba, no llegó ni a un punto, está en 7.7, anualizado, pero en el mes, pero ya pensamos que va a bajar más, no vamos a dejar de enfrentar el panco de México es autónoma ellos deciden aumentar la tasa".

Dijo no compartir la medida de Banxico para detener la escalada inflacionaria a la que calificó de "ortodoxa" y señaló que le gustaría que el organismo piense en el crecimiento económico desde la ayuda a la población.

"Pues es lo ortodoxo y habría que pensar en otras acciones por ejemplo lo que estamos haciendo de apoyar la actividad productiva, de no aumentar los precios de las gasolinas, el diésel, del gas, de la luz, lo que estamos llevando a cabo, eso no lo hacen, no lo recomienda, el Banco de México ni los bancos centrales del mundo, entonces sí deberían de ocuparse más en impulsar el crecimiento no sólo en el control de inflación sin embargo nosotros hemos sido y vamos a seguir siendo muy respetuosos de la autonomía del Banco de México".

Por cierto que el Jefe del Ejecutivo Federal aprovechó para anunciar que corregiría la plana a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes para que no haya alza en el cobro de carreteras y autopistas que dijo, se ha dado principalmente en Sinaloa y Nayarit.

"Se aumentó 7.8 de acuerdo a la inflación el cobro de casetas pero hay dos, tres, cuatro, autopistas en donde los concesionarios incrementaron más, ya se va a corregir, ayer hablé con el secretario de comunicaciones y está hablando con esos concesionarios para que bajen.-¿Cuáles son?- Algunas autopistas en Nayarit y Sinaloa".

Y es que la dependencia federal informó que el costo del peaje de la Red de Autopistas de Cuota Federal aumentará 7.82%, de acuerdo con la inflación del periodo diciembre de 2021 a diciembre del 2022 el cual se aplicaría a partir del primero de marzo sin embargo las carreteras administradas por empresas diferentes aplicaron el incremento desde esta semana sobre todo en la México-Toluca, Circuito Bicentenario, Toluca- Atlacomulco, Guadalajara–Tepic y Culiacán-Mazatlán.