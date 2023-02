“Echar porquería al ventilador”: AMLO sobre video de funcionarios

Interés de igualar a este gobierno con los anteriores, fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los videos dados a conocer la noche de este lunes donde diversos funcionarios de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores (Morena) reciben fajos de billetes.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional fue cuestionado sobre las imágenes de Raúl Pozos, secretario de Educación del estado, además de la senadora Rocío Abreu y Armando Toledo ex jefe de la oficina de Layda Sansores a lo que el Primer Mandatario enfatizó que es “echar porquería al ventilador”.

“No conozco el video pero habría que verlo, hay desde luego mucho interés de querer buscar igualarnos es echar porquería al ventulador y todos son iguales eso ya lo hemos padecido, todos son iguales y más cuando hay escándalos de corrupción en el bloque conservador, tratan, a ver búsquenle”.

Y es que insistió que hay escándalos de corrupción en el bloque conservador por lo que están buscando buscan irregularidades en su movimiento para igualar a las administraciones.

“A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto, por eso he resistido, si no, ya me hubiesen hecho minilla de peje. No pueden por eso, es que el problema de los conservadores es que son muy ambiciosos, muy corruptos”.

Por cierto que el Jefe del Ejecutivo Federal minimizó el resultado de la edición 2022 de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que manteiene por tercer año consecutivo, a nuestro país la misma calificación de 31 puntos y es que comentó que no tiene confianza sobre una institución que dijo, guardó silencio durante los gobiernos neoliberales.