La precandidata a la gubernatura del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Del Moral Vela, expresó que la unidad de los priistas con la sociedad y la generación de propuestas, es lo que permitirá que esta fuerza política consiga el triunfo.

“Solo los valientes se atreven a construir nuevos caminos, solo los valientes pueden aceptar sus errores y aprender de ellos, solo los valientes pueden elegir avanzar juntos tejiendo alianzas, solo los valientes estamos dispuestos a dejar la piel por nuestra tierra que es el Estado de México. Solo los valientes vamos a demostrar de qué estamos hechos nuevamente y de qué cuero van a salir más correas y, esos, somos los priistas mexiquenses”, manifestó ante la militancia tricolor de Texcalyacac, Xalatlaco y Tianguistenco.

Del Moral Vela enfatizó que se requieren priistas dispuestos a hacer una alianza amplia que vaya más allá de los colores del Revolucionario Institucional.

“Este es el proyecto de amor por el Estado de México. Quiero que me acompañen en esta batalla a construir y no a destruir, quiero que me acompañen a unir y no desunir el territorio mexiquense”, afirmó.

“Hoy más que nunca necesitamos a hombres y mujeres valientes que tomen su lugar en la batalla y los priistas somos los mejores en las batallas”, apuntó.

“Nosotros somos los que portamos los colores de la Patria y la Patria somos todos, no solo algunos, ahí es donde están nuestras diferencias”, refirió la precandidata tricolor.

Además, afirmó que el proyecto del PRI “es el de la reconciliación, no queremos que vengan a dividir al Estado de México, el Estado de México es sagrado y lo vamos a cuidar", y destacó que el PRI representa el proyecto que va a trabajar por el Estado de México y el priismo mexiquense demostrará que es el mejor priismo a nivel nacional.

“Quiero que seamos protagonistas del lado correcto de la historia, de que defendimos el Estado de México por amor a nuestra tierra, por amor a nuestras familias, por amor a nuestros hijos”, agregó.

Del Moral Vela puntualizó que quienes nacieron, crecieron y viven en el Estado de México buscan que la tierra mexiquense siga siendo sagrada, cuidada y protegida.