Trasladan a 89 reos de CDMX a penales federales; entre ellos de la UT

El Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México Omar García Harfuch, informó durante la madrugada de este domingo fueron trasladados 89 reos de diferentes centros penitenciarios a penales federales debido a que "generaban inestabilidad".

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de la policía destacó que, ya son 138 personas transferidas en dos meses.

Asimismo el funcionario capitalino agradeció a la Guardia Nacional y a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, "su apoyo para fortalecer el orden del sistema penitenciario".

Cabe destacar que entre los reos trasladados se encuentra Luis Fernando Canchola Fonseca y Dionisio Alfaro Pérez, El Alfaro, miembros de "Los Canchola 3 AD",.

Jonathan Iván Cardoso Hernández o Jesús Alfredo Soto Segundo, La Pulga, Francisco Javier Rodríguez Lozano, Corre, Esaú Miranda Velázquez, Esteban Jesús Prado Serralde o Esteban Narváez Guzmán y Héctor Mares Herrera, El Mares, del grupo Los Duques y Aureliano Herrejón Domínguez, El Abuelo, del grupo de Los Cochis.

También Ernesto Hurtado Ramírez o Hugo Humberto Martínez Dávila, El Diablo y Ernesto Ahui Garcés Crespo, El Panqué; ambos de La Uniòn Tepito,así como Evan Sosa Reyes o Gerardo Raúl Serrano Castro, El Lobo, éste último independiente antes miembro de dicho grupo delictivo.

La SSPC informó que los reos fueron movidos desde distintos penales varoniles y partieron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia las entidades donde se contó con el apoyo de las autoridades penitenciarias federales y locales de Nayarit, Durango, Coahuila y Chiapas, en las acciones de custodia y traslado.

De los 89 internos, 22 fueron llevados al Centro Federal de Readaptación Social No. 4 "CPS Noroeste" Nayarit; 22 más al Centro Federal de Readaptación Social No. 14 "CPS Durango"; 22 al CEFERESO 18 "CPS Coahuila"; y las 23 personas restantes fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 15 "CPS Chiapas".

Los traslados se realizaron hacia Nayarit, Durango, Coahuila y Chiapas en una operación coordinada con personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC, de Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La SSPC indicó que los traslados se efectúan en el marco de los convenios de colaboración entre autoridades locales y federales y se contó con personal de derechos humanos para garantizar que la actuación del personal se realiza en apego a los protocolos establecidos.