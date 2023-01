Los panfletos encontrados ayer en la noche en las instalaciones la alcaldía Cuauhtémoc con propaganda contra la jefa de gobierno, no es asunto menor y es la evidencia de una campaña sucia, orquestada desde la oposición y encabezada por el Partido Acción Nacional, fue lo que aseguró, Claudia Sheinbaum.

En el marco del recorrido de supervisión de obra Puente Vehicular Gran Canal, indicó que han sido los medios los que han querido mantener una guerra entre la alcaldesa, Sandra Cuevas y la Jefa de Gobierno que para ella no existe.

“El tema es que se encontró una gran cantidad de propaganda que se llama guerra sucia no tiene otro nombre, una campaña en contra de la Jefa de Gobierno en una oficina pública, quieren minimizar el asunto en algunos medios, para mí en realidad es una evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe y no es de una alcaldesa es de la oposición, del conservadurismo particularmente del PAN, lo que demuestra es que el PAN destruye, no construye”.

Dijo la guerra sucia se da porque la oposición está muy preocupada por perder más en la ciudad y porque la Jefa de Gobierno encabeza encuestas en la ciudad y en el país.

“La pregunta es ¿Por qué hay una guerra sucia en contra de la jefa de gobierno? y creo que se contesta por sí sola, porque están muy preocupados pues porque cada ves pierden ma´s en la ciudad y la verdad porque encabezamos las encuestas en la ciudad y el país y lo que buscan es atacar esa es su manera de hacer política, obviamente la contraloría tendría que hacer su investigación en torno a sanciones administrativas”.

Mencionó que su gobierno no emprenderá ninguna acción legal por estos hechos y serán la Contraloría y la fiscalía las que determinen las acciones legales correspondientes. Respecto a las palabras altisonantes de la alcaldesa, insistió no hay nada contra ella porque de hecho los panfletos no son nuevos.

“A mí ya me habían mandado fotografías de estos volantes por eso digo que es parte de una campaña, en contra nuestra…iba a verse, de veía venir ya, estaba en distintos lugares hay una campaña en contra, evidente, clara es notoria y ahora se encuentra esa misma en las oficinas públicas de una alcaldía que es de oposición, de una alcaldesa de un partido político por eso digo que no es un asunto con esta persona más allá de lo que ella diga”.

Refirió que los comentarios sobre educación de la alcaldesa y los funcionarios federales y locales de Morena, sólo tienen el objetivo de minimizarlos por lo que dijo no hará caso. Por otra parte el secretario de la Contraloría General de la Ciudad, Juan José Serrano aseveró que la diligencia se llevó con respeto a la ley, tras recibir una denuncia ciudadana anónima y detalló los funcionarios fueron agredidos incluso por la propia alcaldesa.

“Toda la diligencia se llevó a cabo con estricto apego al marco normativo. Aproximadamente a las 20:30 horas anuncié que personalmente acompañaría la diligencia de investigación, diligencia que se llevó a cabo de manera normal. Posteriormente ingresó personal de seguridad de la alcaldía y el maestro José Guadalupe Avilés Romero director general jurídico y de asuntos legales, unos momentos después ingresó la titular de la alcaldía en cuestión gritando que habíamos privado de la libertad a su personal y que nos saliéramos de sus oficinas, solicitando al fiscal que nos pusiera a disposición referida. Para ese momento ya había muchas personas en de la auditoría de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar y empezaron a ser agresivos con nosotros”.

Pero descartó levantar algún tipo de denuncia por las agresiones recibidas por personal de la alcaldía. El funcionario detalló que en el momento de la dirigencia no hubo contratiempo y se recabaron las firmas necesarias excepto de la encargada de la oficina donde en total se encontraron 13 paquetes con volantes y 12 mantas.

Cuestionado sobre la declaración de Sandra Cuevas que ese material fu sembrado por el gobierno capitalino, enfatizó que ya se encontraba al momento de hacer la diligencia. También aseguró que en su momento se levantarán las denuncias que derive la investigación. Sobre los delitos que pudieron cometerse si bien dijo no le corresponde, como contraloría podría haberse cometido una falta por desvío de recursos por el que podría haber una posible sanción económica e inhabilitación de funcionarios que resulten responsables. Por último, refirió que por ahora no será sencillo saber cuánto tiempo tardará la investigación.