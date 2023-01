Es imparable el cambio en el Estado de México, asegura Delfina Gómez

La candidata única de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, aseguró que ya es imparable el cambio en territorio mexiquense, que anhelan un ejército de hombres y mujeres morenistas de la zona norte del estado.

Al visitar el municipio de Jilotepec, afirmó que estos hombres y mujeres están listos para la gran lucha de la transformación.

“Estamos preparados para esta gran lucha. Vean qué ejército tenemos de mujeres y hombres militantes que tienen el deseo de un verdadero cambio. Decían que la maestra estaba sola, pero no, me acompaña este ejército que son todas y todos ustedes”

Después que los morenistas de Jilotepec le compartieron sus preocupaciones y necesidades, la precandidata única externó su preocupación por la violencia, la violencia de género, la injusticia contra los campesinos y el transporte, entre otros asuntos.

Entre los cinco mil militantes y simpatizantes que la recibieron en Jilotepec, se encontraban habitantes de comunidades como Acambay, Polotitlán, Villa del Carbón, Chapa de Mota, Aculco, Morelos, Timilpan y Temascalcingo, a quienes pidió "hacer valer lo que por derecho nos corresponde, que es una vida justa".

Ante las muestras de cariño, Delfina Gómez aseguró que serán correspondidos con la misma moneda, a través de los tres principios de Morena que son no mentir, no robar y no traicionar.

Finalmente, el dirigente estatal del PVEM, José Couttolenc, destacó que la maestra Delfina Gómez representa la esperanza de 8 de cada 10 militantes y simpatizantes que desean un cambio en el Estado de México.