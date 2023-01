Comisión Permanente aprueba nombramientos en CRE, Banxico y embajada

El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló, con 24 votos a favor, uno en contra y diez abstenciones, la designación de Omar Mejía Cartelazo como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, en sustitución de Gerardo Esquivel.

La propuesta del presidente López Obrador fue cuestionada solo por el senador del grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, quien se manifestó en contra de la designación de Omar Mejía como subgobernador del Banco de México.

Dijo que se requiere afianzar la autonomía del Banco Central y no decisiones subordinadas a los gobiernos en turno.

“El presidente tiene toda la facultad y se respeta en al propuesta que hoy nos está formulando, no es eso a lo que me refiero, y sobre la capacidad técnica, si queremos subrayar desde el Grupo Plural que nos preocupa, porque necesitamos desde el gobierno del Banco de México experiencias y trayectorias fuera de toda discusión . Es una propuesta que representa un brinco muy grande en el escalafón mismo dentro del Banco de México, por esa razón debo decir que no acompañaremos esa designación”.

El legislador sin partido alertó que el contexto económico del país es sumamente complicado, por lo que se requiere asumir los desafíos futuros, ya que existe una alta inflación y un crecimiento económico nulo.



En otro tema, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó también con 33 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, la designación de Leopoldo Vicente Menchi García como nuevo Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía por otros siete años.



Melchi García se desempeñó como comisionado presidente de la CRE durante el periodo 2019-2022 y ahora se mantendrá en el cargo hasta el 31 de diciembre del 2029.



Durante la sesión de este miércoles, el titular de la CRE rindió la protesta de ley, mientras que el presidente de la Permanente, Santiago Creel Miranda, leyó la aprobación del dictamen.



“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor del ciudadano Leopoldo Vicente Melchi García como comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, comuníquese al Ejecutivo”.



Finalmente, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso federal, aprobó por unanimidad de 34 votos a favor, el nombramiento propuesto por el Ejecutivo de Enrique Rojo Stein, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Finlandia y Estonia.