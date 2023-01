Prepa en Línea SEP ¿Cuándo es el registro para la convocatoria 2023?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ofrece la oportunidad de estudiar o concluir el bachillerato con la Prepa en Línea, si estás trabajando y no puedes asistir a la escuela de manera presencial, aquí te decimos cuándo es el registro de la convocatoria de enero y qué requisitos necesitas.

Fechas para el registro para la Prepa en Línea SEP 2023

Los interesados para estudiar en esta modalidad, deben de estar atentos a la convocatoria Prepa en Línea SEP 2023, la cual estará abierta del 16 al 27 de enero para poder registrarte, cabe señalar que el plazo podría cerrar antes en caso de alcanzar los 30 mil registros completos.

Si por algún motivo no se logra terminar el proceso de registro o de plano no lograste registrarte en las fechas mencionadas, el Servicio Nacional de Bachillerato reveló que durante el año habrá 12 convocatorias para Prepa en Línea SEP, que se lanzarán de manera mensual.

Hoy inicia el registro de la primera convocatoria del año en Prepa en Línea-SEP. ¡Regístrate y termina tu bachillerato en línea! Tienes hasta el 27 de enero.https://t.co/5CaKdjoIV8#Convocatoria2023PLSEP pic.twitter.com/NNR8J1Nmkv — Prepa en Línea-SEP (@PrepaLineaSEP) January 16, 2023

¿Cómo registrarse?

El proceso para inscribirte en la Prepa en línea SEP 2023 es sencillo primero debes realizar el pre-registro que se habilitará mensualmente por medio de este enlace: http://registro.prepaenlinea.sep.gob.mx/registro/public/

Después de realizar el pre-registro de la convocatoria llegará a tu correo electrónico, un cuestionario el cual deberá ser resuelto dentro de las fechas de registro. Luego, el aspirante deberá confirmar su asistencia al curso propedéutico online.

El curso propedéutico es una evaluación para elegir a los alumnos que formarán parte de la generación Prepa en Línea SEP 2023. En caso de ser seleccionado para el programa, la persona tendrá que adjuntar al sistema los siguientes documentos:

Comprobante de domicilio

Certificado de secundaria

CURP

Acta de nacimiento

¿Cuánto tiempo toma cursar la Prepa en Línea SEP 2023?

El plan de estudios de la Prepa en Línea SEP 2023, consta de 23 módulos que se cursan de manera consecutiva en un calendario escolar de dos años y medio, por ser de manera virtual se puede cursar desde cualquier lugar y en el horario que el alumno asigne.

Al finalizar los estudios del servicio educativo, Prepa en Línea SEP 2023, se le otorga un certificado electrónico con validez oficial de la SEP al alumno, el cual permite a sus egresados continuar hacia el nivel superior en cualquier universidad del país o laborar bajo el grado de estudios medio superior.