Critica AMLO alianza “Va por México”

Se fue con todo el presidente Andrés Manuel López Obrador contra la alianza “Va por México” asegurando que si hay acuerdos para lanzar a candidatos para las distintas elecciones de este y el próximo año, ya “Chuparon faros” a los interesados en contender por la presidencia, por parte del Partido Revolucionario Institucional.

Durante la mañanera, el primer mandatario criticó que el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, tenga nexos con Rubén Moreira en Coahuila e ironizó que de ser cierto el acuerdo entre la alianza opositora, Enrique de la Madrid no tiene posibilidades.

“De que ya llegaron a un acuerdo de que el PAN Apoya al PRI en el Estado de México y en Coahuila, que eso es excepcional, ¡ese apoyo si se ve! Y que a cambio ya se arreglaron de qué el PRI apoyara al PAN aquí en la ciudad y en la presidencia, o sea que los que están apuntados del PRI ya ‘chuparon faros’ si es cierto ese acuerdo”.

Señaló que en el bloque opositor el que está fijando las reglas de la sucesión es el “jefe del supremo poder conservador” Claudio X. González, por lo que enfatizó, se están violando todos los principios democráticos.

“Ya dejen de estar mintiendo, si ya se arreglaron. Pero ahora si ya es más que evidente. Aplica la frase de Juárez: ‘El triunfo de la reacción es moralmente imposible’. No puede presentarse un contubernio así tan descarado. ¿Dónde están los ideales? ¿Dónde están los principios? ¿Qué, no los partidos son entidades de interés público? ¿Qué, no tienen que presentar una declaración de principios y un programa de acción? Pero, bueno, ¿quién va a decidir? El pueblo”.

López Obrador pidió que se mostrará una fotografía en donde se ve al presidente nacional del PAN y a Rubén Morerira y recordó que en pasadas elecciones en Coahuila, los candidatos panistas decían que de ganar meterían a la cárcel a los Moreira por actos de corrupción.

Por cierto, que el jefe del Ejecutivo Federal minimizó las 18 denuncias que ya tienen los aspirantes presidenciales de Morena ante el Tribunal Electoral (TEPJF).

“Pues es obvio porque los del bloque conservador están muy nerviosos y tienen mucha influencia en el Instituto Nacional Electoral, en el Tribunal, imagínense que el Tribunal Electoral prohibió los muñequitos… no, no nada, es que muestran el cobre, nos ayudan, son buenos promotores de la cuarta transformación, les tenemos que agradecer porque llegar a estos extremos, entonces no me extraña nada pero vamos a seguir adelante enfrentándolos”.

De acuerdo con el registro de Catálogos de Sujetos Sancionados de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las faltas en que pudieron incurrir personajes como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, van desde asistir a eventos con gobernadores en el periodo electoral que han derivado en vulneración de la equidad en la contienda, promoción del presidente y violencia institucional hasta difusión en el periodo de revocación de mandato.