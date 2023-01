Hackers aprovechan estreno de The Last of Us para estafar fans

Bienvenidos a otro capítulo de “lo barato sale caro”, pues después de un boom de popularidad de la serie The last of us, la empresa de ciberseguridad Kaspersky, ha advertido sobre múltiples denuncias de estafa por un falso anuncio para la descarga gratuita de este videojuego para PC, que en realidad resulta ser un malware para robar datos personales.

Primero lo primero, ¿por qué tanta gente caería en está trampa? The last of us, es una desgarradora, brutal y emotiva serie de 9 capítulos que además también resulta en la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego a televisión.

¿Y eso qué tiene que ver con que la gente descargue el videojuego sin leer términos y condiciones? Resulta que mucho de esto recae en los easter eggs o pistas que relacionan la serie y el videojuego, y los fans desenfrenados que tiene una de las series más exitosas del 2023.

Pero bueno, regresemos al hackeo. Según lo que ha dado a conocer la empresa de seguridad Kaspersky, los cibercriminales aprovecharon el estreno de la serie para difundir a través de internet descargas falsas del videojuego The Last Of Us Part II para infectar con malware las computadoras de quienes caigan en la estafa. Al momento de darle clic al link de descarga del supuesto juego, los usuarios bajarán un archivo que se esconderá en el equipo para robar información sin que nadie se de cuenta.

Además, después de descargar el archivo, se pedirá un código de activación que los usuarios deberán activar mediante un “regalo” como una consola de videojuegos o tarjetas de regalos, pero deberán ingresar sus credenciales y datos de tarjeta bancaria. Está de más decir (o no) que nunca llegará el juego ni los regalos, y solamente te robarán tu dinero e identidad para estafar a más gente que como tú, no leyó el contrato.

Así que si vas a descargar algo de internet, comprueba la autenticidad del sitio antes de introducir tus datos y siempre usa plataformas oficiales para ver películas o descargar juegos. Y si eres fan de The Las of Us, es importante que sepas que la primera parte del juego sí llegará a computadora en marzo de este año, pero la segunda parte ni siquiera ha sido anunciada para PC y por ahora solo se encuentra en consolas PlayStation.