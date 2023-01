Como muy productiva y fraterna calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador los diálogos realizados con sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte realizada del pasado lunes al miércoles.

Al iniciar la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario aseguró que existen las condiciones para trabajar por una mejor vecindad donde los tres países puedan tener un gran desarrollo.

“Que fue realmente una muy buena reunión tanto en lo bilateral como lo que tiene que ver con el tratado, la reunión trilateral fue muy bueno el que se haya llevado a cabo este encuentro, muy bueno para nuestros pueblos y diría que en beneficio del pueblo de Canadá y el pueblo de Estados Unidos y del pueblo de México, fue una reunión muy productiva y también fraterna en el marco de la política de la nueva vecindad entonces hay elementos muy favorables, nuestra economía está muy estable”.

Destacó que están creciendo las inversiones tanto de Estados Unidos como de Canadá hacia nuestro país. La Cumbre comentó, significó incrementar los acuerdos y mantener una relación de cooperación sin discrepancias.

“Es una integración, en lo económico, en lo social, en lo laboral, en lo familiar entonces por eso la importancia de este encuentro, no se trató ningún tema o no hubo ninguna discrepancia como a lo mejor se llegó a pensar, sobre todo por nuestros adversarios, todo se dio en un ambiente de respeto mutuo”.

Anunció que será la próxima semana cuando puedan iniciar las reuniones con empresas canadienses, una del sector eléctrico y dos mineras, para resolver pendientes con el gobierno federal, tal como recordó, hizo con más de 40 empresas estadounidenses. Por su parte el canciller, Marcelo Ebrard aseguró que tras la cumbre significará éxito para los tres países y recordó algunos acuerdos como el crear un grupo de trabajo especial para el desarrollo de los países.

“En primer lugar el acuerdo de acelerar la integración y el crecimiento económico de Norteamérica, incluso se integró a propuesta del presidente López Obrador un equipo de cuatro por país, el equipo de los 12 y acelerar el paso significa que más o menos la meta sería que el 25% de lo que importan de Asia, Estados Unidos, México y Canadá, se produzcan en Norteamérica, segundo tema al que se llegó tiene que ver con la movilidad laboral, fortalecer las vías regulares, ordenadas, seguras y predecibles de movilidad laboral entre los tres países”.

Recordó que también se hizo una evaluación de la migración y la regularización de la situación migratoria de miles de mexicanos, por lo que en 2023-2024 los esfuerzos se centrarán en facilitar el acceso a la ciudadanía norteamericana a un millón 250 mil mexicanos, en materia de seguridad dijo que además de combatir el tráfico de estupefacientes también se buscará avanzar en impedir el paso de armas.

“Lo que se convino es como una de las medidas más importantes sobre seguridad regional, controlar drásticamente ese tráfico ¿por qué? Porque de un país donde sí se permite esa adquisición a otro donde no se permite, tiene que haber una acción del país que sí lo permite porque es ilegal en el otro, para hacer un simil, si en Estados Unidos es ilegal un estupefaciente y en México no lo fuese, de todas maneras tendríamos que actuar para intentar pedir que el que estuviese permitido aquí, no llegase a Estados Unidos, es tener el sistema de información y el seguimiento de los traficantes sería la prioridad 2023”.

Por cierto, que el jefe del Ejecutivo Federal aclaró que en las pláticas trilaterales, no se habló de las controversias en contra de México, en el marco del T-MEC, interpuestas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en materia eléctrica y en la industria automotriz.