Con hora y media de retraso los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá, dieron a conocer parte de los acuerdos a los que llegaron en la platica trilateral realizada en Palacio Nacional con motivo de la X Cumbre de Líderes de Norteamérica.

Un encuentro que de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador se dio con un pie de igualdad y con un trato de buenos vecinos, aliados económicos y como amigos. López Obrador en su mensaje anunció la creación de un comité que buscará fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre los tres países.

“Se creará un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones de América del Norte, procurar ser cada ves más autosuficientes, así como para hacer realidad la cooperación, desarrollo y bienestar de todos los países del continente, Estados Unidos, Canadá y México propondrán cada uno a cuatro integrantes para la formación de este grupo de 12 especialistas que además de ser conocedores de la materia del tema en cuestión contarán con nuestra absoluta confianza”.

Y adelantó que de México, estará el canciller Marcelo Ebrard, de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, Raquel Buenrostro secretaria de Economía y Alfonso Romo en su carácter de empresario independiente. En el mensaje conjunto donde los mandatarios vistieron con traje azul, el Primer Mandatario mexicano, agradeció a sus homólogos que se unieron en la defensa de la democracia de Brsil tras la llegada del presidente Lula y el intento de golpe de estado. En sus palabras les repartió halagos pero se concentró en el actuar de Biden que dijo, ha sido el único presidente del país vecino que no construyó un metro de muro y aprovechó para hacerle una solicitud.

“Usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro y eso se lo agradecemos, aunque no les guste a los conservadores, de manera especial quiero dejar de manifiesto que he solicitado respetuosamente al presidente Biden que se insista y sé que no es un asunto sencillo es justo y por eso lo planteo, le he pedido que le insista al congreso de Estados unidos para regular la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo y trabajando”.

Previamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió unirse como líderes para tener economías resilientes y enfrentar incluso dijo a personajes autoritarios.

“Siempre seremos más fuertes unidos, el mundo actual se enfrenta a un alto grado de incertidumbre con el surgimiento de líderes autoritarios que causan inestabilidad mundial, el alto costo de vida que agrega estrés a las familias, es importante que nos unamos como líderes, como amigos para examinar las formas en que nuestras economías sean más resilientes, hoy debatimos cómo construir cadenas de suministro fiables en nuestro continente para todo, pasando por minerales críticos, vehículos eléctricos y semiconductores”.

Recordó que su administración decidió combatir el tráfico de personas y de estupefacientes por lo que reconoció que el gobierno de México en los últimos seis meses capturó a más de 7 mil traficantes de personas y se decomisaron mil kilos de fentanilo en la frontera por lo que urgió a fortalecer dicho esfuerzo combatiendo la cadena de suministro comenzando con los precursores químicos. Justin Trudeau celebró compromisos en materia de medio ambiente y brindar oportunidades para toda la sociedad.

“Canadá se complace que nuestros amigos mexicanos y estadounidenses se hayan comprometido de manera tan sólida en proteger el aire limpio, el agua limpia y un mejor futuro. Canadá también se complace de ver a los tres países en adoptar medidas para crear una sociedad más diversa, igualitaria e inclusiva, una sociedad donde haya oportunidad para todos, en la que las mujeres y niñas se empoderen en política y en ámbitos económicos incluyendo a niñas indígenas”.

También destacó la importancia de los tratados comerciales. Durante la sesión de preguntas y respuestas se destacó el nuevo programa de Estados Unidos para entregar visas humanitarias que se implementó en venezolanos y el presidente López Obrador negó la construcción de centros especiales para los 30 mil migrantes que recibirá de Estados Unidos provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

“No tenemos pensado construir ningún centro en el sureste para la migración, lo que hacemos es ayudar con medicamentos, atención a los migrantes y celebramos el que el gobierno de Estados Unidos haya tomado la decisión de ordenar el flujo migratorio”.

Por parte de los medios de México se preguntó además al presidente Biden sobre los acuerdos concretos del combate al fentanilo y si impactó la detención de Ovidio Guzmán el pasado jueves, sin embargo López Obrador se dedicó a hablar en alrededor de 15 minutos de las medidas del gobierno federal para combatir el tráfico en aduanas y puertos y los proyectos de publicidad al respecto, mientras los otros mandatarios estuvieron notoriamente incómodos incluso Joe Biden, después que se anunció la última fotografía del encuentro, se disculpó por no responder alguna pregunta y afirmó que la estudiaría.

Otro tema que evadió López Obrador y no se dio oportunidad a nadie más responder fue lo relacionado a las consultas que Estados Unidos y Canadá hicieron contra México en torno al sector energético del Tratado Comercial.