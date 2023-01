Hecho histórico primer Presidenta en SCJN: AMLO

Al asegurar que se mantiene el estado de derecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio su visto bueno a la elección de Norma Lucía Piña, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal afirmando que fue un hecho histórico el haber elegido a una mujer en ese cargo.

Durante la mañanera el Primer Mandatario reconoció el proceso entre magistrados que dijo, fue libre e independiente.

"Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la SCJN desde 1825, dos siglos casi, entonces eso es muy importante, por lo demás, eligieron los ministros como lo establece el procedimiento y hubo pues aceptación y hubo acuerdo".

Insistió que no hubo intervención del Ejecutivo Federal lo cual se notó en la elección de una ministra que se ha manifestado dijo, contra proyectos de la propia Presidencia de la República.

"Hay autonomía pero no lo van a aceptar los adversarios pero es la verdad, nosotros no imponemos nada en la corte y es tan evidente aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña, siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido... estaba considerado delito grave y además con prisión preventiva los delitos fiscales pero esa reforma la modificaron en la Suprema Corte de Justicia y ahí la maestra, abogada Piña voto para que se quitara y así otros pero digo no estoy aquí para hacerle ningún cuestionamiento".

También dijo, apoyó que los ministros mantuvieran ingreso mayor al Presidente de la República. Aunque insistió que se sigue creciendo en democracia, López Obrador mantuvo el llamado para hacer una limpieza en el poder judicial,

"Me da mucho gusto que esto esté sucediendo en México porque es para bien para que haya un auténtico estado de derecho no como antes que era un estado de chueco y ojalá y de manera independiente y autónoma se lleve a cabo una reforma en el poder judicial, que urge por la corrupción que impera, hay que seguir limpiando todo el gobierno, los tres poderes".

Tras los señalamientos porque no envió felicitaciones a la nueva titular de la Corte, López Obrador comentó que ya tuvo oportunidad de hablar con ella después que la propia Piña Hernández le hizo una llamada telefónica y que él le devolvió más tarde. Cuestionado en si mantendrá la defensa por la ministra Yazmín Esquivel si es que la Universidad Nacional Autónoma de México define que plagió su tesis, el jefe del Ejecutivo Federal insistió que será algo que resolverán las autoridades correspondientes.

"Corresponde a la UNAM lo dije, y luego a las instancias que se considere... a mí lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección, salen estos asuntos, o sea es, yo padecí de un proceso de desafuero, cada vez que hay una injusticia así pues no me gusta porque es politiquería, por lo general los que acusan no tienen autoridad moral, dicen plagio, ojalá los problemas de México fuesen por plagio, los problemas de México son por robo y todos los que dicen plagio o se quedan callados ante los robos o se han quedado callados ante los robos o ante la corrupción".

López Obrador confió que se mantendrá una relación respetuosa, con el poder judicial tras el nuevo nombramiento pues destacó que el movimiento de transformación se mantendrá a pesar de los reveses que pudieran dar los jueces a las distintas reformas que se están avalando desde el Congreso de la Unión.