Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué carros no circulan el 31 de diciembre 2022?

Llegamos al ultimo sábado del mes y del año, y para que no se arruinen tus planes de noche vieja y Año Nuevo 2023, recuerda consultar si tu carro está autorizado para circular este 31 de diciembre del 2022.

Carros que no pueden circular este sábado

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no circulan el 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:

Todos los automóviles con holograma 2 sin importar la terminación de placa.

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula Sabatino?

El horario que establecieron las autoridades es a partir de las 5:00 horas hasta las 22:00 horas.

¿Qué autos circulan el 31 de diciembre?

Estos vehículos no tienen ninguna restricción para poder transitar este sábado: