Cinco cosas que no debes olvidar del astro brasileño, Pelé

El mundo del fútbol se encuentra de luto. Pelé fallece a la edad de 82 años, esto tras una larga lucha contra el cáncer. Una de las máxima leyenda del deporte más famoso del mundo.

1. Nombre es Edson Arantes do Nascimento

Nacido el 23 de octubre de 1940 en Tres Corações, en Minas Gerais, Brasil, Pelé debutó en el futbol en 1956 y ganó tres Mundiales con Brasil.

“Muy poca gente lo sabe, pero cuando era joven odiaba que me dijeran Pelé. Mi padre me puso Edson por (el inventor) Thomas Edison. Yo estaba muy orgulloso, y no me gustó cuando me empezaron a decir Pelé”

2. Pelé estudió inglés en la misma escuela que John Lennon

Una de las historias más interesantes de la vida de Pelé, fue cuando el brasileño coincidió en una escuela de idiomas con John Lennon, cantante de The Beatles. Esto fue en 1975, cuando Edson Arantes llegó al New York Cosmos y decidió inscribirse en un curso de inglés.

3. Detuvo la Guerra Civil nigeriana por 72 horas

Una visita a África del Club Santos hizo que Pelé ayudara a cesar el fuego en la Guerra Civil de Nigeria por 3 días, esto debido a que el cuadro brasileño, junto a la figura del futbol mundial, llegó a disputar un par de amistosos en 1969. La Guerra comenzó el 6 de julio de 1967 y culminó en enero de 1970, y se dio por la separación de Biafra de Nigeria, pero lo hecho por el Santos y Pelé quedó en la historia, ya que ambos bandos acordaron guardar las armas para que los locales pudieran ver el futbol.

4. Ministro de Deportes de Brasil en 1995

Edson Arantes do Nascimento no solamente tuvo actuaciones en la cancha, sino también fuera de ella y en el mundo de la política, pues en 1995 fue nombrado Ministro de Deportes en Brasil, durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso. Durante casi 3 años, de 1995 a 1998, Pelé estuvo en este cargo y entre sus logros estuvo que impulsó la Ley Pelé, que pretendía modificar la legislación de contratos deportivos entre clubes y jugadores, lo que le costó muchas críticas.

5. Nunca fue capitán de Brasil y solamente lo hizo tras su retiro

Si bien lo que hizo para la Selección de Brasil fue histórico, uno de los datos curiosos de la vida deportiva de Pelé es que nunca fue capitán de la verdeamarelha cuando se encontraba en activo, y ese sueño lo cumplió hasta los 50 años. O´Rei ganó tres Copas del Mundo con Brasil, en Suecia 1958, Chile 1962 y México 70 y aún con su gran trayectoria, nunca se le vio al 10 con el gafete de capitán, por lo que fue hasta 1990, ya retirado cuando lo pudo portar.

