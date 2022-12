Pide AMLO a población no proteger a cárteles a cambio de regalos

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pidió a la población no dejarse engañar y proteger a los cárteles y delincuencia organizada a cambio de despensas u otro tipo de ayuda.

Cuestionado durante su diaria conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, sobre el reparto de juguetes a niños en Jalisco, aparentemente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y mostrado a través de un video en redes sociales, el primer mandatario mexicano presumió que la delincuencia pretende reactivar el mecanismo de apoyar a la gente para ganarse su simpatía y que sean los pobladores quienes los protejan para evitar decomisos de drogas y denunció que los criminales también buscan impedir la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional, casos que se han visto en estados como el propio Jalisco y Michoacán.

“¿Qué le digo a la gente? Que no se dejen manipular, que no protejan a estas bandas, que no se dejen usar. Eso no es bueno, aunque les den despensas eso no es de buena fe; eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo, y eso no se debe de permitir”, sentenció el titular del Ejecutivo Federal.

Asimismo, destacó que la actuación de los cárteles es porque “se está avanzando mucho” en decomisos de droga, principalmente de cocaína y que el próximo martes dará a conocer un informe sobre el total de decomisos por parte de todo el gabinete de seguridad.