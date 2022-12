Pide Sheinbaum no expulsar a Monreal de Morena

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se pronunció en contra de que Morena inicie un proceso de expulsión en contra del senador Ricardo Monreal, luego de que votara en contra del llamado Plan B de la Reforma electoral.

Dijo que cada quien toma sus decisiones y que eso es un “asunto personal” que solo a él le corresponde.

“Es una decisión de él, yo no creo que el partido deba meterse a ese asunto. Las decisiones son personales y están a evaluación del pueblo, de la gente y él tiene que tomar sus propias decisiones”.

Y agregó: “Yo he dicho que ni en este ni en otro caso en particular sobre Ricardo Monreal o sobre otros compañeros...yo no estoy de acuerdo en que haya un tema de expulsiones, es una decisión que toman ellos y los que tienen que juzgar son la gente y él tomará sus decisiones en este sentido”.

La mandataria fue cuestionada sobre si la postura de Monreal no afecta la unidad del partido. Ella respondió que no si el decide quedarse en el partido,

“No, si él se queda en Morena. El tema es la valoración que hace la gente de su actuación y eso él tiene que tomarlo en cuenta, nadie más”.