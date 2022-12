Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario, dijo que de los opositores hay muchos posibles candidatos apuntados para 2024 sin embargo dijo es necesario que ya hagan sus convenciones o lo que haga falta porque dijo, en su movimiento hay profesionales, con mucha experiencia, con principios y honestos por lo que dijo ¿creen que va a estar fácil?

“Son muchísimos los conservadores, los del bloque conservador ¿cuándo se van a poner de acuerdo? Les va a ganar el tiempo, no me vayan a echar la culpa también de eso, ya que hagan su convención, que empiecen a ponerse de acuerdo, nada más que no se vayan a rasguñar mucho”.

Sin embargo con un no es para tantos, indicó que de todas maneras no tendrán muchos espacios. López Obrador aseveró que en el caso de su movimiento, están bien definidos los aspirantes, las denominada “corcholatas” y señaló que a los empresarios del país les comentó cómo se encuentra el flanco izquierdo pues aseguró no es que un actor o una persona famosa o conocida como pueda ganarse la elección.

Y es que insistió no basta como en otros años se ha hecho, metiendo al mercado publicidad y productos chatarra pues señaló la política es un oficio y los que están son profesionales y han tenido cargos de representación por lo que se dijo tranquilo al tenerse ese tema tranquilo ya que en Morena ya está resuelto el método de elección que es la encuesta entre el pueblo y sin dedazos.