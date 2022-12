Mentirosa, inepta y bandida, dice Xóchitl Gálvez a Rocío Nahle

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, acusó a Rocío Nahle, de mentirosa, inepta, bandida, corrupta e incapaz por elevar de 8 mil a 16 mil 514 millones de dólares el presupuesto para concluir la construcción de la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

La señaló también de engañar al presidente Andrés Manuel López Obrador de que este diciembre producirá su primer barril procesado de gasolina.

A la senadora de Morena con licencia sólo le daba risa los señalamientos de Gálvez, mientras era adulada por su paisano, Ernesto Pérez Astorga, quien sin rubor le soltó: “Le queremos expresar el enorme reconocimiento que le tenemos todas y todos los integrantes del grupo parlamentario de Morena, por su gran labor como secretaria de Estado.

Su enorme trabajo al frente de una dependencia gubernamental, que históricamente había sido dirigida por hombres, realza aún más las acciones que digna y valientemente ha emprendido para rescatar al sector energético de nuestro país. Nos llena de orgullo que una secretaría tan importante esté dirigida por una gran mujer”, dijo.

Sin embargo, el semblante de la aspirante al gobierno de Veracruz cambió, cuando la panista Xóchitl Gálvez la encaró, sin tapujos y claridosamente le aseveró que le mintió al pueblo de México y al presidente en la construcción de la refinería de Dos Bocas.

“Uno, que se terminaría en tres años. Dos, que el presupuesto no superaría los 8 mil millones de dólares y tres, que se cumpliría con los estándares internacionales de calidad y eficiencia energética. Usted no ha cumplido con ninguno de estos tres criterios, en pocas palabras engañó al presidente”.

La legisladora por Hidalgo también le cuestionó que el presupuesto para la terminación de Dos Bocas se elevara a más del doble, de 8 mil a 16 mil 514 millones de dólares.

“Es absurdo, ¿cómo explica que el costo se haya duplicado? Aquí hay de dos sopas o, son ineptos o son bandidos, creo que en este caso son ambos y usted sabe que, al aumentar esta cifra, la rentabilidad del proyecto se hace inviable, por lo que su corrupción en incapacidad está generando un daño patrimonial al pueblo de México”, dijo.

En la réplica y ya con un tono de molestia, la secretaria de Energía defendió el proyecto de Dos Bocas, que afirmó a nivel mundial es un ejemplo en la construcción y en la aplicación y “hemos ahorrado recursos y tiempo”.

“Y yo no acepto el tema de ineptitud ni bandidos. ¿Ineptitud?, porque más de 35 mil trabajadores mexicanos están construyendo está magna obra. ¿Bandidos?, pues aquí traigo una lista de las cincuenta auditorías internas que les han hecho al proyecto. En estas cincuenta auditorías no ha habido una sola observación de daño patrimonial y las observaciones administrativas se han ido solventando”.

Rechazó que esté engañando al presidente:

"¿Engañar al presidente?, difícilmente se engaña a Andrés Manuel López Obrador, cada semana desde que inició esta obra se hace un reporte visual, físico y cada tres, cuatro meses se entrega un reporte de avance. Pero, también, el presidente varias veces ha ido a la refinería a ver cómo vamos trabajando y se le hace un reporte. Y nosotros tenemos un salón grandísimo, grandísimo de archivo de la refinería de Dos Bocas, yo le invito a usted y a todos los senadores que vayan y les voy a poner a su disposición toda la bodega de archivo que tenemos para que contrato por contrato lo revisen”.

Felicitó a los trabajadores y técnicos de Pemex por su trabajo en Dos Bocas, porque “ellos lo han logrado, lo que nadie pensó se iba a hacer” y porque “nosotros nos pusimos una meta, muy ambiciosa, así se hacen las cosas, es así, no con mediocridad y dijimos vamos a tres años, vamos a construirla, lo mexicanos podemos y ahí está”.

Sin embargo, Xóchitl Gálvez la llamó cínica por llevar a López Obrador a inaugurar la refinería, anunciando que iniciaría las etapas de prueba por los próximos seis meses, “¿cuándo usted sabía que eso era imposible?”, “otra vez le mintió al presidente”.

Y le exhibió el video de la conferencia mañanera del martes pasado, en la que el presidente López Obrador afirmó que el primer barril procesado de gasolina en Dos Bocas se tendrá a mediados de 2023.

“Y vamos a ver el video para que no me diga que estoy diciendo mentiras. Aquí queremos ya para diciembre., así es o no. El compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril. La secretaria dijo que el primer barril sería en diciembre. ¿De este?, de este. Ojalá, brincos diera. Pues por eso, eso es trampa, sabía que no era posible y lo engañó”.

La panista siguió cuestionando a la veracruzana.

“Digamos secretaria, ¿cuántas muertes han costado sus prisas?, violentar la normatividad, su prepotencia, su arrogancia y su deseo infame de cumplir con fecha de terminación que no ha cumplido y no va a cumplir. Todo por su obsesión de ser gobernadora de Veracruz”.