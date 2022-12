SCJN ampara a los protagonistas del documental “Duda Razonable”

Por unanimidad el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el amparo liso y llano a los tres sentenciados por el caso expuesto en el documental de la plataforma Netflix “Duda Razonable” y ordenó que sean liberados de manera inmediata del penal de Macuspana, Tabasco, donde actualmente se encuentran recluidos.

El ministro presidente del alto tribunal Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, manifestó que no solo queda claro que no se pudo cometer el delito sino que es evidente la intención arbitraria de las autoridades de fabricar culpables y de hacerles pagar por un delito que es evidente que no cometieron.

“Este tribunal no se puede conformar con invalidar la pena y que estos tres jóvenes salgan con un sello, con una marca que de por sí ya va a ser difícil que se quiten por el tiempo que han pasado en prisión por una marca de culpabilidad cuando no hay una sola prueba de la cual se pueda desprender que son responsables de este supuesto delito, por eso estoy con el proyecto en sus términos y porque se conceda el amparo liso y llano a los quejosos y se ordene su inmediata y absoluta libertad".

De esta manera el pleno de ministros se pronunció por la procedencia del amparo y proyecto de su compañero y colega Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Al final de la votación y casi al término de la sesión de este jueves el ministro presidente Arturo Zaldívar agradeció a los ministros del pleno su labor a lo largo de sus cuatro años de gestión al frente del Poder Judicial de la Federación para sacar adelante los juicios, sentencias y resolutivos de una agenda destacó, cada vez más garantizar y proteccionista de los derechos humanos.

“Para mí es especialmente emotivo y satisfactorio terminar mi gestión como presidente con un resolutivo que ordena poner en inmediata y absoluta libertad a tres personas inocentes. El día de hoy este t tribunal constitucional dicta una resolución que es congruente con una tradición ya de años en el sentido de buscar mecanismos procesales y sustantivos que protejan de mejor manera a las personas más vulnerables de nuestra sociedad”, expuso Zaldívar Lelo de Larrea.

En ese sentido dijo que para los críticos de la Corte ahí están las sentencias para que les juzgue por ellas, pero la corte recalcó, ha actuado con independencia y con autonomía y retó que saquen estadísticas, datos y analicen argumentos.

“Descalificar es muy fácil e insultar también aunque sea la renuncia de más inteligencia y de la razón pero es más fácil, lo que es difícil es criticar con argumentos con datos duros y aquí están todas las sentencias que se han dictado en una etapa particularmente productiva de la Suprema Corte a pesar de las pandemia”, aseguró su ministro presidente.

Por último aseguró que no tiene duda de que el próximo dos de enero , día de la elección de su sucesor, la Corte seguirá demostrando que es el tribunal constitucional de México sin importar la coyuntura en que nos encontremos, puntualizó.

De esta manera será el próximo 12 de diciembre cuando se realice el informe de labores de las Salas y el 15 del mismo mes cuando rinda su último informe de labores.