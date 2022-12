“No le saque a la réplica”, responde Xóchitl Gálvez a AMLO

“No le saque a la réplica, mucho menos le tenga miedo a una mujer”, respondió la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le negó el acceso a su conferencia de prensa “mañanera”.

La legisladora afirmó que el primer mandatario mintió al asegurar que ella había propuesto eliminar la pensión para adultos mayores y lamentó que no le haya dado el mismo espacio para aclararlo.

“Señor Presidente no tenga miedo a la réplica, no tenga miedo a reconocer que se equivocó, no tenga miedo a la verdad, no tenga miedo a una mujer”, aseveró Gálvez Ruiz durante una conferencia de prensa.

Consideró que el Presidente es desmemoriado, debido a que en junio de 2020, él mismo prometió derecho de réplica en su conferencia “mañanera”, sin embargo, dijo, una vez más mintió.

“No dejaré de levantar la voz ante su intolerancia y autoritarismo. usted desde Palacio Nacional, con todo el poder y los recursos públicos, lanza calumnias sin oportunidad de defendernos. Deje de mentir”, sentenció Xóchitl Gálvez.