Samuel García se destapa para el 2024

El gobernador de Nuevo León, Samuel García se destapó este día como aspirante a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano.

“Cuenten conmigo, dijo ante los asistentes a la Convención Nacional Democrática Extraordinaria del partido Movimiento Ciudadano. “Me apunto”, reiteró minutos más tarde ante la prensa,

En su discurso aseguró que en estos tiempos difíciles tiene que haber quien levante la mano y diga “se vale ser alegres”. Hay que ir a buscar un “nuevo México naranja y alegre en el 2024”.

Y agregó: “Yo no sé si vamos a ir juntos o en bola o solos o en coalición, lo que sí se es que ya hemos demostrado, como en Nuevo león, que no ocupamos a nadie y que solos ganamos y ganamos bien. Y a las pruebas me remito”.

Dijo que no sabe quien va a ser el candidato “pero aquí tenemos gallos y mujeres "fregonas”.

"Nada más revisen los perfiles de las fuerzas políticas y en esas personas se refleja la esencia de ese movimiento: revisen los perfiles de los azules, de los verdes, de las guindas y revisen los perfiles de aquí. De Dante Delgado, de Vero Delgadillo, de (Salomón) Chertorivski, de (Jorge) Máynez, de Zavala, de (Luis Donaldo) Colosio, de toda nuestra gente, perfiles íntegros, incorruptibles, echados para adelante y con un gran amor a México”.

Y soltó: “a todos ellos les digo: Cuenten Conmigo”.

Finalizó mandando un mensaje a los ciudadanos: “A todo México le digo; bienvenidos al partido del futuro; Movimiento Ciudadano”.