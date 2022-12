Dictan prisión preventiva contra DRO del Colegio Rébsamen

Luego de la detención del Responsable de obra del Colegio Rébsamen, Francisco Arturo Pérez Rodríguez, el pasado jueves en el estado de Oaxaca y tras realizarse la audiencia inicial en su contra el viernes 2 de diciembre, el abogado y representante jurídico de los padres de las víctimas del Colegio Rébsamen Noé Franco, explicó que el juzgador calificó como legal la detención, por lo que la defensa del imputado pidió la duplicidad del término legal a fin de ofrecer pruebas de descargo en favor de su cliente en la próxima audiencia que se celebrará el martes 6 de diciembre a las 9:30 de la mañana, donde según el litigante solicitarán la pena máxima para el inculpado.

"Él hizo una declaración muy ambigua, afirmó ciertas cosas negó otras, pero sin embargo su declaración se basa en que las cuestiones técnicas no le son imputables a él, él dice que el edificio no era de cuatro niveles, luego dice que sí, luego dice que eran necesarias las pruebas de carga luego dice que no. Se buscarían unos 208 años de prisión por ser un delito de homicidio culposo. Él hizo un visto bueno de seguridad l oque significa que él autorizó ante la autoridad que el inmueble cumplía con los requisitos de ley para sustentar cargas sísmicas lo que no fue así porque sabemos que el colegio cayó" expuso el litigante.

Una de las madres de las víctimas del Colegio Rébsamen, la señora Mónica Ortega, expresó su satisfacción por los resultados de la primera audiencia y junto con los demás padres de familia hizo un llamado a las autoridades para poner fecha a la disculpa pública por este caso así como al memorial

"Nos sorprendió mucho que el señor haya decidido dar su declaración, no había pasado en las otras tres audiencias ya habían decidido a guardar silencio creemos que no le ayuda mucho lo que nos dijo porque sí creo que hay cosas que no tiene como muy claras. Ya está listo el memorial que se construyó en la Ciudad de México no nos han dado fecha de inauguración las autoridades nos tienen a la espera, no sabemos cuando se vaya a dar la inauguración ni del memorial ni de la disculpa pública", apuntó la señor Ortega.

El juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de manera que Pérez Rodríguez permanecerá preso en el Reclusorio Sur hasta que se decida si es vinculado o no a proceso.