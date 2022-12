En el partido Morena nadie es indispensable y cada militante es libre de mantenerse en la izquierda o virar hacia la derecha, así lo expresó el diputado morenista Ignacio Mier Velazco, al referirse a la posible salida del senador Ricardo Monreal de Morena para posiblemente ser postulado por partidos posición en las elecciones del 2024.

El líder de los legisladores de la mayoría en San Lázaro, admitió que Monreal es su amigo y compañero de la lucha política, pero en este tren cada quien decide en que estación bajarse.

“Y en política uno decide a dónde virar, si se mantiene uno a la izquierda o vira a la derecha, pero son decisiones personales. Eso habría que preguntarle a él. Él es mi amigo, él es mi amigo, a los amigos se les quiere como son, se les respeta como son, no es mi media naranja, es un compañero de batalla, vamos en el mismo tren, pero hay la libertad de nuestro movimiento de cada quien decidir en qué estación bajarse. Sería vanidoso pensar que alguien es indispensable. No hay indispensables. Nadie es indispensable”.

Ignacio Mier pidió no especulara sobre la decisión de Ricardo Monreal e salirse o no de Morena, dijo que se trata de una decisión muy personal, de un asunto de congruencia política.

“Insisto que nuestro movimiento es mucho más grande que las decisiones de él, ya se verá, no hay que especular, hay que esperar, hay que ver lo que decide de manera individual el senador. ¿Desbandada? - No, la política es un proceso dinámico, no es estático y tiene eso, altibajos, se pone a prueba la congruencia, la consistencia, el temple, de cada uno de nosotros”.

El coordinador de Morena, sostuvo que el movimiento que generó el partido guinda es mucho más que cualquiera de sus integrantes, no es un movimiento gelatinoso, voluble o que ande dando tumbos, es firme, congruente y fuerte.