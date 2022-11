Aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador que acatará el emplazamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el envío al Senado de la terna para cubrir las vacantes del pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica en un plazo máximo de 30 días.

Durante la mañanera, el primer mandatario dijo que aunque no está de acuerdo con la existencia de este órgano regulador y otros porque considera “no defienden al pueblo”, indicó que acatará la resolución de la Corte y no descartó que posteriormente puedan desaparecer estos órganos.

“Que vamos a cumplir con el mandato de la Corte, que vamos a enviar la terna, yo no estoy de acuerdo con lo de la Cofece… porque pues es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas, no defiende al pueblo, son estos instrumentos que fueron creando para proteger el modelo privatizador”.

Reconoció que muchas veces no conoce a los candidatos que envía para elección a este tipo de cargos.

“Ni los conozco…

-Y ¿no los analiza Presidente?

-Es que ya mandan

-Osea ni siquiera usted ¿los propone?

-no yo nada más tengo que… me mandan creo que cinco y de ahí tengo que mandar uno primero, pero ya les he explicado lo que me sucedió con el Ifetel llegando, que me toca porque todas esas reformas las hicieron en el periodo neoliberal, y ahí sí todos aprobaron”.

Advirtió que así como la existencia de la COFECE, el IFT y otros órganos autónomos, indicó que también van a quedar algunos colados en la administración pública, por lo que dijo sólo queda esperar que los ciudadanos no lo permitan.

“Pero sí van a quedar cosas pendientes, de haí la importancia de la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad porque puede ser que queden ahí politiqueros, gente afanosita, servicial, lambiscones, barberos, con aquella idea que me voy a colar, sin ideales, sin principios, sin amor al pueblo y voy a tener la oportunidad de resolver un problema de toda la vida y todavía no falta quienes dicen aprovecha, no seas tonto pero la gente ya no acepta eso”.

Enfatizó que estos organismos cuestan alrededor de mil millones de pesos al año al incluirse consejeros y asesores por lo que enfatizó sera un gran pendiente de las próximas administraciones revisar si realmente sirven para mejorar la sociedad o si mejor se destinan esos recursos en algo más.