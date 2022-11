El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Manuel Baldenebro, adelantó que antes del 15 de diciembre se aprobará en el recinto de San Lázaro la minuta que envió el Senado y que aumenta de 6 a 12 días como mínimo las vacaciones para los trabajadores del país.

Dijo que si no hay ninguna objeción, estos cambios a la Ley Federal del Trabajo serán aprobados en este mismo periodo ordinario de sesiones que culmina el 15 de diciembre, para que la ampliación del periodo vacacional no sea menor a 12 días, pueda entrar en vigor a partir del primero de enero del 2023.

“Creo que va a salir bien ese tema, mi apuro es que tengamos que salir rápido porque las empresas tienen que programarse y desde ahorita lo digo, váyanse programando para 12 días de vacaciones, independientemente de que el dictamen, que si tiene que salir antes determinar el periodo y que a partir de enero este nuevo periodo de vacaciones para los trabajadores sea una realidad”.

El diputado de Morena, explicó que dichos días de descanso podrían tomarse de manera corrida o en intervalos, es decir, bajo un esquema flexible, pero también se cuidará de no modificar la minuta que ya aprobaron los senadores, porque de lo contrario tendría que regresar al Senado y los trabajadores no pueden esperar más tiempo para tomar vacaciones justas.

“Cual es también nuestro temor, que no sea bien entendido y cambiarle una coma a la minuta sería regresarla al Senado y los trabajadores no pueden esperar más, a mí me gustaría seria mi muy humilde punto de vista, pero cómo entendernos los diputados y el Senado esa flexibilidad. Porque hay quienes opinan que los patrones no se las van a dar, no, es un derecho y hay tribunales laborales donde pueden ejercer ese derecho”.

El presidente de la Comisión del trabajo de la Cámara de Diputados, dejó claro que la ampliación de las vacaciones será obligatoria para los trabajadores y los patrones.