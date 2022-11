Sheinbaum se casa; Así anuncia su boda con Martha Debayle | VIDEO

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México confessó a Martha Debayle en W Radio el beneplácito de su boda, con Jesús María Tarriba Unger, doctor en Física, y antiguo novio en su época universitaria en la Facultad de Física de la UNAM.

La mandataria capitalina afirmó su confianza de ser candidata presidencial y por supuesto lograr la continuidad de la cuarta transformación que la llevó al cargo que ahora ocupa.

Préguntale a Claudia Sheinbaum fue la dinámica que siguió la conductora para expresar los cuestionamientos de la ciudadanía a la mandataria.

Entre los temas en cuestión, habló de las mujeres, y recrodó que "hace tres años decreté la alerta de violencia contra las mujeres con 15 acciones entre ellas 27 centros de atención, más de 700km de senderos seguros, leyes como “el agresor sale de casa”, ella debe ser protegida y quedarse en su casa, nadie le quita el derecho, inclusio sobre el derecho de propiedad".

Sobre la educación y la atención a la salud, reconoció los rezagos y la necesida de una mayor inversión, pero en el caso de la educación dijo se han creado dentro de su administración dos universidades públicas para 40 mil jóvenes que antes no tenían acceso a la educación y ahora lo hacen de manera gratuita.

Aclaró en relación al a cuarta transformación no siempre está de acuerdo con el presidente López Obrados, cuando no hay coincidencia, simplemente no hace pública su postura.

Pero insistió que no es "decir lo el mandatario diga", pues ela tiene sus propias ideas.

Aquí puedes ver la entrevista completa con Claudia Sheinbaum