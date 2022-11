Cancelada la cumbre Alianza del Pacífico en México… podría hacerse en Perú

Confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cancelación de la Cumbre de la Alianza del Pacífico que se tenía previsto realizar este 24 de noviembre en la Ciudad de México y aseguró que ya se buscan los mecanismos para llevar a cabo este encuentro.

Durante la mañanera el Primer Mandatario comentó que no descarta la posibilidad de viajar a Perú a entregar la presidencia pro tempore a su homólogo Pedro Castillo, a quien el congreso de su país, le negó el permiso para asistir al evento.

"Es probable el que podamos ir a hacer la reunión allá, en diciembre, la primera semana de diciembre, pero ahora que viene Gustavo Petro (Colombia) y que viene el presidente Boric (Gabriel Boric, Chile) que son miembros de la Alianza del Pacífico vamos a tratar el tema y les informamos, no va a estar por lo ismo, ya nos informaron el presidente electo Lula (Luis Inácio Lula da Silva, Brasil) ni el presidente Alberto Fernández de Argentina".

Explicó que tiene pláticas con los otros integrantes de la Alianza a quienes se les planteó la posibilidad de viajar a Perú, López Obrador comentó que Xiomara Castro de Honduras le recomentó esperar.

"Todavía no lo hemos acordado, definido, la presidenta Xiomara de Honduras, ayer que hablé con ella me proponía y lo doy a conocer porque es iunteresante su planteamiento de que nos esperaramos unos días para ver si el congreso de Perú, recapacitaba porque es un acuerdo de naciones y de representantes de estado, independientemente de las diferencias que puedan haber. Que esperaramos a ver si rectificaban si no ibamos a ver otra opción entonces vamos a esperarnos".

Cuestionado si esta decisión generó el enojo y distanciamiento con su homólogo argentino, Alberto Fernández, López Obrador aseguró que ello no ocurrió sin embargo reconoció que si hubo diferencias por el nombramiento del nuevo director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Y sí estuvimos viendo lo del BID pero no hubo acuerdo sin embargo eso no significa ningún distanciamiento, ninguna diferencia, él es una muy buena persona nada más que a nosotros ya nos parece inaceptable que se continúe con la misma política de predominio de los intereses del gobierno de Estados Unidos en América".

Por último recordó que este miércoles a las 13:30 horas tendrá un encuentro con Gabriel Boric de Chile, en una visita oficial mientras el jueves con Guillermo Lasso de Ecuador quien está en proceso de integración a la Alianza del Pacífico y por último el vernes 25 el acercamiento será con Gustavo Petro de Colombia.