Desacuerdos entre Layda Sansores y Monreal no afectará a Morena: AMLO

El enfrentamiento entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, no afectará a ese partido, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario aseguró que más allá de los liderazgos, la opinión que realmente importa es la del pueblo.

"No me meto en eso, y tampoco me preocupa porque ya hay un pueblo muy politizado y muy unido a veces los dirigentes no quieren aceptar esa nueva realidad y ya no son tan importantes los dirigentes, no somos tan importantes, el papel protagónico en estos tiempos de transformación, lo tiene el pueblo, por eso no pueden los oligarcas".

Y es que la pugna entre Sansores y Monreal ha ido escalando hasta el punto de que la gobernadora de Campeche ha pedido la expulsión del senador de la filas de Morena, López Obrador insistió ello no fragmentará al movimiento de transformación.

"No, no, no, no, la fuerza de nuestro movimiento está en el pueblo no en ningún líder por importante que sea, eso que se lo aprendan para que no vayan a levitar y se sientan como antes, ahí vienen las masas, ahí viene el pueblo detrás de nosotros, no va a ir nadie detrás de ellos si no actúan de manera consecuente".

Por cierto que también fue cuestionado sobre la reunió que anunció la Conferencia Política de Acción Conservadora en nuestro país, a pesar de ser de corriente ultraderecha, el jefe del Ejecutivo Federal afirmó que no afectará a su administración, incluso mencionó que por el contrario mostrará que ese sector es clasista, racista, corrupto y sin escrúpulos morales.

Enfatizó que, los asistentes a dicha conferencia tienen garantizada sus libertades ya que recordó que en la Ciudad de México se han llevado a cabo eventos o acercaomientos como Vox de España entre otros, hay que recordar que la Conferencia Política de Acción Conservadora es promovida por el actor y activista de derecha, Eduardo Verástegui.