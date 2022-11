AMLO encabezará marcha del Ángel al Zócalo el 27 de noviembre

Se adelanta el informe con motivo del cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la forma de realizarse ya que de acuerdo al Primer Mandatario, para escuchar de viva voz a la gente y saber qué opina de su mandato, él encabezará una manifestación previa al mensaje, el próximo 27 de noviembre.

Así lo dio a conocer el propio López Obrador al indicar que se da el cambio de día debido a que se le comentó que mucha gente quiere estar presente en el Zócalo de la Ciudad de México sin embargo el 1 de diciembre, fecha original, caía en jueves.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/74P5EHtQPa — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 16, 2022

“La voy a encabezar, del Ángel de la Independencia al Zócalo, el domingo 27 a partir, nos vamos a empezar a reunir a las nueve para que no nos pegue mucho el sol pero desde el Ángel yo voy a marchar para ver también si la gente está contenta con la transformación, si vamos bien, es que íbamos a hacer de todas maneras el informe pero ayuda la marcha además ya me estoy hamburguesando mucho el día primero que son los cuatro años es jueves, entonces pues muchos quieren venir, de todo el país a participar porque este es un movimiento de millones, mujeres, hombres, libres, conscientes”.

Consideró que la oposición podrá sacar a sus notarios o utilizar sus herramientas para “contar bien” el número de participantes. Cuestionado si la marcha será en defensa de la Reforma Electoral enviada al Congreso y que la oposición ha dicho no dejará pasar, sin embargo, afirmó, será para conmemorar los cuatro años de haber llegado al gobierno, aunque sí hizo un llamado a la población.

“Llamo a todos los mexicanos a defender la democracia y a que se siga defendiendo la iniciativa de reforma constitucional para que quede constancia de que están actuando de manera antidemocrática, si se rechaza la reforma constitucional porque no hay argumentos para decir que se trata de que el gobierno controle las elecciones, todas esas mentiras”.

Reiteró que su proyecto de reforma no tiene la intención de avalar su reelección y respondió con un ¡qué miedo!, al mensaje del ex presidente Vicente Fox quien advirtió que si López Obrador busca la reelección en 2024, él también se registrará a la contienda.

“De que es para reelegirme, imagínense a Fox diciendo si yo aparezco en la boleta, yo me voy a enfrentar… uy que miedo, pero además fíjense la mala fe o el desconocimiento para no decir ignorancia, cómo no va a saber él que no puede enviarse una iniciativa en donde no se diga de que se permite la reelección”.

Insistió en la necesidad de continuar la lucha por hacer las modificaciones, si no en la Constitución, sí en las leyes para garantizar dijo, una verdadera democracia y evitar la compra de votos y aunque reconoció que hay asuntos en lo que al parecer no se puede meter como en la disminución de legisladores, sí se puede hacer en los recursos que actualmente recibe el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Entonces estoy viendo, hay dos cosas que son importantes una que sí se puede reducir el presupuesto sin violar la constitución… sí se puede reducir presupuesto para que no haya duplicidades, qué más se puede, algo muy importante evitar la compra del voto”.

Enfatizó que siguen los partidos conservadores, trabajando por el bien de la oligarquía y no de los ciudadanos.

“Que no pueda el pueblo decidir de que en ves de 500 haya 300 diputados y que ya no haya diputados plurinominales, que el pueblo de México que quiere, estoy seguro, me dejo de llamar Andrés Manuel, la gente no quiere que se reduzca el presupuesto de INE para que no ganen tanto, que no ganen más que el Presidente los funcionarios del INE, no pueda el pueblo porque los partidos que están al servicio de la oligarquía, de los potentados, no van a votar por esos cambios”.

Llamó a los conservadores dejar de lado los carteles en defensa del INE manifestando que no existe libertad pues aseguró que sólo muestran que no tienen información suficiente.