Porfirio Muñoz Ledo exige la renuncia de AMLO

El ex presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Porfirio Muñoz Ledo exigió la renuncia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En mensajes vía Twitter, el octogenario político demandó que el mandatario deje su cargo luego de las incoherencias y vituperios que expresó tras la marcha de este domingo en defensa del INE.

En un primer tuit, Muñoz Ledo redactó :

“Que renuncie López Obrador.

La ciudadanía mexicana ha decidido defender al @INEMexico y retomar la transición democrática. El presidente reaccionó con incoherencias e injurias desorbitadas reveladoras de perturbaciones psicológicas graves”.

En un segundo mensaje , el ex legislador que quedó muy resentido porque no pudo reelegirse y no le dieron ningún cargo en el gobierno o como embajador en Cuba como esperaba.

Y aunque sabe muy bien que los cargos de elección popular son irrenunciables, insistió en la renuncia de López Obrador, por causas graves y sería el Congreso federal el que decida la remoción como lo establece el articulo 86 constitucional.

“Debe renunciar conforme el artículo 86 constitucional. Vamos a exigirlo todos y en todas partes”.