Reforma electoral va, asegura Adán Augusto López en Cámara de Diputados

Esta tarde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió sorpresivamente a la Cámara de Diputados para reunirse con el líder de Morena, Ignacio Mier, y con los 21 legisladores de todos los partidos que participan en el grupo especial para elaborar un dictamen de la reforma electoral.

Luego de reunirse en privado con los diputados, salió a la explanada del recinto parlamentario donde se tomó selfies con empleados administrativos, y legisladores, sobre todo con el líder morenista Ignacio Mier, con quien compartió camisetas de la selección mexicana de futbol.

Al principio estuvo un poco renuente a responder a las preguntas de los reporteros, pero finalmente habló largo y tendido de la reforma electoral en vísperas de la marcha en defensa del INE.

Adán Augusto López sostuvo que la reforma electoral va.

Y hasta reveló que no solo Lorenzo Córdova cobró una dote matrimonial cuando era empelado del INE, también lo cobró Luis Carlos Ugalde quien también fue presidente de este órgano en las cuestionadas elecciones del 2006.

“La Reforma Electoral va, hay que escuchar la voz el pueblo, 78 por ciento de los mexicanos quieren que haya esta reforma. Miren les voy a dar un dato que ustedes no saben, Lorenzo Córdova no es el único que cobró una dote matrimonial cuando era funcionario electoral, también Luis Carlos Ugalde cobró un bono por dote matrimonial hace ya algunos años”.

El funcionario rechazó que la aprobación de la reforma electoral esté destinada al fracaso pues siempre hay margen para negociar con el PRI o con otros partidos para sacar adelante una reforma que la mayoría de la población ve con buenos ojos de acuerdo con datos del propio INE.

Es más, dijo que si se logra el consenso en Cámara de Diputados podría pasar también en el Senado, y hasta se permitió jugar algunas bromas con el diputado Ignacio Mier.

“Yo no he platicado con ese grupo parlamentario, pero pues así decían que tampoco iba a pasar en el Senado la reforma de la Guardia Nacional y si se pudo, yo me imagino que si se construye el consenso en Cámara de Diputados pues también podrá construir en la de Senadores. Pues se requiere de mi presencia para alguna reunión, pues aquí estaré, aquí el gran componedor es el diputado Mier yo solo soy aquí fauna de acompañamiento”.

El secretario de Gobernación dijo que vino también al recinto de San Lázaro para celebrar la aprobación del Presupuesto 2023 aunque de manera un poco anticipada.