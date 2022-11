La Cámara de diputados reanudó la sesión para discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos 2023, en este segundo día de presentación de reservas para autorizar el gasto del año próximo en lo particular.

Los legisladores prevén que pudieran llegar a un acuerdo para que este mismo día o a más tardar en las primeras horas de este viernes, se compacten las más de dos mil propuestas de modificación al dictamen y acelerar el proceso legislativo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, dijo que para este jueves está programada la participación de más 300 oradores, algo así como un tercio de las intervenciones en tribuna para exponer sus reservas, pero confió que se logre un acuerdo para compactar dichas propuestas de modificación ya que son las mismas en cada partido, y se apruebe hoy mismo el Presupuesto 2023.

“Vamos a ver si en curso del día de hoy los diputados empiezan a compactar sus reservas de tal manera que podamos avanzar y concluir esta semana el Presupuesto. Es difícil, en este momento, anticipar si podremos terminar hoy ya de corrido hasta concluir o tengamos que volver el día de mañana”.

El legislador panista dijo que este jueves por la tarde podría concretarse este acuerdo para acelerar el proceso de aprobación del Presupuesto aunque aún no se define el monto del fondo de apoyo a los cuerpos policíacos de estados y municipios que están obligados a autorizar.

Casi todos los partidos se dijeron dispuestos compactar sus reservas salvo el PRI, pues su coordinador Rubén Moreira insistió que las más de 600 reservas que presentará su bancada tendrán que discutirse una a una.

“Hasta que se terminen nuestras reservas, las de nosotros son 600, el PRI no acepta, y le voy a decir porque, a mí no me parecen esos llamados a agrupar, porque estaríamos faltando al respeto a nuestros electores y no me parece que podamos violar los acuerdos de la Jucopo. Mire nuestras reservas son sobre seguridad, turismo, infraestructura, salud”.

El líder de los diputados del tricolor dijo respetar la decisión del PAN, el PRD y el resto de los partidos para compactar o retirar sus reservas, pero el PRI, reiteró que va a exponerlas una a una.