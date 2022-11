Difieren nuevamente audiencia de Lozoya, ahora por caso Odebrecht

En una fotografía casi idéntica a la de la audiencia del pasado viernes, la defensa del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin solicitó nuevamente diferir la audiencia para recabar más datos de prueba. En esta ocasión por el caso Odebrecht.

De acuerdo con uno de sus abogados defensores Miguel Ontiveros Alonso, su defendido no irá a juicio y quien tendrá que responder a la justicia deberá ser el ex presidente Enrique peña Nieto y su ex secretario de hacienda Luis Videgaray quienes comandaban el aparato conductor de esa administración.

“Pero ese juicio no va a suceder para Emilio Lozoya Austin, sino que va a suceder para quienes sometieron los recursos naturales del Estado mexicano a agencias internacionales comenzando por el ex presidente de la República y su gabinete que comandaba el aparato organizado de poder corruptor en este país, ellos son a los que tendremos que ver respondiendo ante las juezas y jueces de este país”, enfatizó Ontiveros Alonso.

Luego de la “audiencia” que duró escasos 20 minutos pues empezó a las 10:25 y culminó a las 10:45 y donde estuvo presente vía remota la madre de Emilio Lozoya Austin la señora Gilda Margarita Austin y Solís, el abogado defensor de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso dijo que dentro de esos figuran Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda; Ricardo Anaya, excandidato presidencial por el PAN y diversos senadores de la República, a “quienes esperamos tener muy pronto aquí frente a Tribunales contestando el interrogatorio”.

“Más vale que se concrete el criterio de oportunidad para que las mexicanas y mexicanos sepamos quienes se beneficiaron de esas maletas llenas de dinero que ya los testigos señalaron fechas, lugares y circunstancias de su entrega ¿Dónde está ese dinero? O acaso está en Madrid disfrutándose en un inmueble al más alto lujo como si fuera un potentado”, dijo el litigante.

De no llegar a ningún acuerdo e ir a juicio, Lozoya Austin enfrentaría una pena de 46 años y seis meses de prisión, así como una reparación del daño de 6 millones 385 mil dólares, una inhabilitación de 14 años para ocupar cargos públicos y una multa de 7 mil 950 días que superan los 87 millones de pesos.

Además de la pena de más de 40 años de prisión contra el ex director general de Pemex, la FGR solicitó una sentencia de más de 20 años para su madre, Gilda Margarita Austin, acusada de colaborar en sus operaciones de corrupción en este asunto.