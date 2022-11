Vamos a recuperar la CDMX como lo hacemos en AO: Lía Limón

La alcaldesa en Álvaro Obregón, la panista Lía Limón, rindió este sábado su primer informe de su gobierno al frente de la demarcación.

Señaló que busca que lo que se está construyendo en la alcadía se replique en toda la Ciudad de México, ya que todos los capitalinos enfrentan las mismas problemáticas que diariamente se enfrentan en Álvaro Obregón.

Dijo que es un hecho que la ciudadanía percibe la inseguridad como uno de los problemas principales de la capital del país, por lo que consideró que ésta no puede ser aliada de la estrategia de abrazos y no balazos, "Así como estamos blindado Álvaro Obregón, quiero blindar a toda la Ciudad de México. Porque la capital de todas y todos los mexicanos debe distinguirse por ser la más segura del país", afirmó.

Limón añadió que la Ciudad de México también requiere un gobierno comprometido con la inversión en infraestructura con una visión a largo plazo, que destaque por su agenda de género.

“hoy, con hechos, les digo que en esa ruta estamos y que, con resultados, ¡sí hay futuro!; Porque no nos detuvieron en campaña; no nos detuvieron en la transición; no nos detuvieron cuando nos limitaron presupuestalmente. No nos han detenido con la persecución y el hostigamiento de que somos objeto. Tenemos claro de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¡si se puede y voy a entregarlo todo para lograrlo!”

Al dar a conocer los avances de su administración en su primer año, la alcaldesa Lía Limón llamó a los presentes a luchar para recuperar la ciudad porque sí hay de otra y en Álvaro Obregón se está demostrando.

Entre los logros más significativos de su gestión, Lía Limón reportó una disminución de 25% en la incidencia de delitos de alto impacto, así como un aumento de 83% en el estado de la fuerza, con más policías y patrullas.

Reportó la rehabilitación de más de 24 mil puntos de alumbrado público, la reparación de 15 mil baches y la repavimentación de 37 kilómetros.

En materia económica, presumió la creación de 700 nuevos negocios y la creación de 11 mil nuevos empleos, situando a Álvaro Obregón como la cuarta alcaldía con más empleos generados en la CDMX.

Reportó, además, la reapertura de 24 estancias infantiles con capacidad para atender a 1,068 infantes, de los cuales ya hay 775 inscritos, la implementación de la Línea Aliada que ha atendido a 1,700 mujeres víctimas de violencia, además que la alcaldía ya cuenta con 138 espacios para el resguardo temporal de mujeres en situación de riesgo.