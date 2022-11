Reforma electoral no se decidirá por una encuesta ni consulta: Creel

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, advirtió que la reforma electoral no se aprobará por encuestas, consultas o plebiscito como quisiera el jefe del Ejecutivo federal.

Recordó a López Obrador que es una facultad exclusiva del Constituyente Permanente integrado por diputados, senadores y congresos locales la aprobación de este tipo de modificaciones constitucionales.

El legislador panista reiteró que el presidente de la República quiere quedarse con el árbitro electoral, con los jugadores, con la cancha y hasta con el estadio.

Insistió que la Constitución prohíbe consultas públicas sobre asuntos electorales. Es más, consideró que esa reforma electoral no pasará.

“Una reforma en materia constitucional como es la que está planteando el presidente de la República no se decide por una encuesta, es desviar la atención de lo importante. La reforma electoral yo no creo que vaya a poderse aprobar, ese es mi pensamiento, pero por supuesto cada diputada y diputado de esta Cámara tendrá que asumir su responsabilidad con ese voto”.

Creel rechazó, además, que el Instituto Nacional Electoral (INE) esté en manos de la oligarquía “antidemocrática y corrupta”, como lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

“El máximo oligarca del país se llama Andrés Manuel López Obrador; la máxima oligarquía del país se llama Morena; ¿qué quiere decir oligarquía? el gobierno de los pocos y las élites, ¿quién tiene el poder en México?, lo tiene él. Presidente, usted es el mayor oligarca de este país, es el que tiene más poder de todos los poderes, véase usted mismo, véase en el espejo, y verá que el mayor oligarca es usted, presidente López Obrador”.

Santiago Creel advirtió que como diputado del PAN mantendrá su lucha en defensa del INE y de todos los órganos electorales, bajo el lema del “INE no se toca”.

En contraste el jefe de los diputados de Morena, Ignacio Mier, criticó que el INE haya intentado ocultar como en muchas cosas que son opacos, la encuesta que mandó hacer ese órgano autónomo porque tuvo resultados adversos a los que esperaban los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama y su jefe el empresario Claudio X Gonzalez.

“Lo del INE fue una chulada no?, quien puede estar en contra de un instituto ciudadanizado, nadie, el 75 por ciento está en contra de que sea la partidocracia la que seleccionen o pongan a los consejeros, quienes luego responden a los intereses de los partidos. O hay caso en los que ni siquiera responden a los partidos sino a los que mangonean a los partidos como es el caso de Claudio X González quien su voz es casi, casi palabra de rey entre los consejeros. Y es una chulada también los de sus fideicomisos”.

El líder de la mayoría morenista en San Lázaro, aseguró que no buscan beneficiarse con dicha reforma sino hacer más democrático y barato el sistema electoral y así lo entienden los consultados en esa encuesta del INE y rechazan la postura de la oposición.

“Esta encuesta desnuda la realidad del instituto, miren con tal de fijar una postura contraria se dejan llevar por eso de que si lo propone el gobierno está mal, son en realidad vanidosos, porque no encuentran la humildad que debe tener un político. Con las reglas actuales el que más se beneficia es Morena en todos los aspectos, pero no lo queremos. Y no es que seamos los Robin Hood de la política, los Chuchos Rotos de la política, no lo que nosotros queremos es que haya un país más democrático”.

Ignacio Mier cuestionó el temor que tiene la oposición a las decisiones de la gente, como si el pueblo no pudiera definir su destino.