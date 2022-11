Festejos por Día de Muertos “muy especial” para mexicanos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "días muy especiales" los festejos por el Día de Muertos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Al iniciar su diario diálogo cirdular matutino, como él mismo le llama a las conferencias mañaneras en Palacio Nacional, López Obrador detalló que a raíz de estas celebraciones, el miércoles 2 de noviembre suspenderá actividades oficiales, y saldrá en el transcurso del día a Palenque, Chiapas.

"Hoy empieza la ceremonia, el recordar a nuestros difuntos. Hoy día 1 y de acuerdo a la tradición, es el día de los difuntos niños, niñas, y mañana de los adultos mayores, vamos a estar hoy trabajando y mañana ya no vamos a tener actividad, no vamos a tener reunión de seguridad ni conferencia. Voy a ir a Tabasco y a Palenque, salgo hoy. Es una tradición y no me sentiría bien si no voy", dijo.

"Un abrazo a todos los mexicanos, porque hoy y mañana son días especiales para el pueblo de México", externó el primer mandatario de Méxicio

El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes de nuestro país cada 1 y 2 de noviembre, y es resultado de la mezcla de la religión católica traída por los españoles y el culto a la muerte de los pueblos prehispánicos.