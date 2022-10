Llama Monreal a no hacer caso a la guerra sucia

El líder de la fracción parlamentaria de Morena en el senado de la Republica Ricardo Monreal Ávila, llamó al pueblo de México no hacer caso a la guerra sucia ni a quienes quieren enturbiar aún más el ambiente.

“Hemos resisitido mucho, creemos en México, no queremos el rencor ni el odio, creemos en la reconciliación nacional, a todos los mexicanos y mexicanas hay que estar juntos. No hagamos caso de la guerra sucia, no hagamos caso de esta confrontación, no hagamos caso de aquellos que quieren todavía enturbiar y contaminar más, polarizar más el ambiente no es correcto”, dijo el senador morenista.

En un videomensaje compartido en redes sociales desde Michoacán, Monreal puntualizó que los mexicanos “necesitamos la reconciliación, necesitamos que a ningún mexicano nos contagie y nos contamine esta ola de rencor”.

Sostuvo además que su intención es construir un México distinto, más democrático y mejor, sin importar que por ello se le cuestione.

“Si porque queremos un nuevo México, porque queremos un México democrático, porque queremos un México justo, porque pensamos diferente, porque tenemos nuestro carácter autónomo y nuestra opinión fundada en la razón y en la historia se nos cuestiona y se nos señala, no pasa nada, hagámoslo por México, tengamos fe, ánimo ”, dijo.

“Vamos por México, con M de Monreal, finalizí su videomensaje difundido a través de su redes sociales.